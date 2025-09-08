CRIME

Homem é morto dentro de casa em Simões Filho

José Linelson da Silva, 45, foi vítima de golpes de arma branca

Maysa Polcri

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 15:01

Um homem de 45 anos, identificado como José Linelson da Silva, foi encontrado morto dentro de sua residência, na rua Antônio Carlos Magalhães, em Simões Filho, nesta segunda-feira (8). Ele foi vítima de golpes de arma branca, de acordo com informações da polícia.

Na manhã desta segunda-feira (8), policiais da 22º Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionados por moradores da localidade conhecida como Eucalipto, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o corpo de José Linelson dentro da residência da vítima.