Homem é morto dentro de casa em Simões Filho

Maysa Polcri
Publicado em 8 de setembro de 2025 às 15:01
Um homem de 45 anos, identificado como José Linelson da Silva, foi encontrado morto dentro de sua residência, na rua Antônio Carlos Magalhães, em Simões Filho, nesta segunda-feira (8). Ele foi vítima de golpes de arma branca, de acordo com informações da polícia.
Na manhã desta segunda-feira (8), policiais da 22º Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionados por moradores da localidade conhecida como Eucalipto, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o corpo de José Linelson dentro da residência da vítima.
A área foi isolada, e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou perícia no local e encaminhou o corpo até o Instituto Médico Legal (IML). O caso é investigado pela Polícia Civil. A esposa da vítima foi levada à 22º Delegacia Territorial (DT/Simões Filho) para prestar depoimento sobre a morte, segundo informações da TV Record.