Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Jovem de 18 anos é morta a tiros dentro de casa em Brotas

Polícia investiga caso

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 11:50

Jovem foi encontrada morta dentro de casa
Jovem foi encontrada morta dentro de casa Crédito: Reprodução / Redes sociais

Uma jovem de 18 anos foi morta a tiros dentro de casa na manhã de sábado (6), na Rua Jardim Santo Antônio, no bairro de Brotas, em Salvador. A vítima foi identificada como Rebeca Júlia de Souza Mendes. 

Policiais militares da 26ª Companhia Independente (CIPM/Brotas) foram acionados no dia para averiguar a situação e, ao chegarem, os militares constataram o fato. Uma equipe do Samu prestou os primeiros atendimentos, mas a vítima não resistiu.

Segundo a Polícia Civil, a 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico) investiga o caso para esclarecer a autoria e motivação do crime. Guias de perícia e necropsia foram expedidas.

Leia mais

Imagem - Professor de capoeira para crianças é preso por estuprar filha de 4 anos na Bahia

Professor de capoeira para crianças é preso por estuprar filha de 4 anos na Bahia

Imagem - Estagiária da TV Record morre após sofrer descarga elétrica

Estagiária da TV Record morre após sofrer descarga elétrica

Mais recentes

Imagem - TCA abre inscrições para cursos gratuitos com 390 vagas

TCA abre inscrições para cursos gratuitos com 390 vagas
Imagem - Nova contenção de encosta de R$ 1,2 milhão em Granjas Rurais reduz risco de deslizamento

Nova contenção de encosta de R$ 1,2 milhão em Granjas Rurais reduz risco de deslizamento
Imagem - Paciente em surto psiquiátrico invade base do Samu em Salvador

Paciente em surto psiquiátrico invade base do Samu em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - 'Não me morda': surfista morto por tubarão teria gritado desesperado antes de ataque
01

'Não me morda': surfista morto por tubarão teria gritado desesperado antes de ataque

Imagem - Jovem de 18 anos é morta a tiros dentro de casa em Brotas
02

Jovem de 18 anos é morta a tiros dentro de casa em Brotas

Imagem - Coelba abre 135 vagas para curso gratuito de eletricistas em três cidades baianas
03

Coelba abre 135 vagas para curso gratuito de eletricistas em três cidades baianas

Imagem - Professor de capoeira para crianças é preso por estuprar filha de 4 anos na Bahia
04

Professor de capoeira para crianças é preso por estuprar filha de 4 anos na Bahia