Jovem de 18 anos é morta a tiros dentro de casa em Brotas

Esther Morais
Publicado em 8 de setembro de 2025 às 11:50
Uma jovem de 18 anos foi morta a tiros dentro de casa na manhã de sábado (6), na Rua Jardim Santo Antônio, no bairro de Brotas, em Salvador. A vítima foi identificada como Rebeca Júlia de Souza Mendes.
Policiais militares da 26ª Companhia Independente (CIPM/Brotas) foram acionados no dia para averiguar a situação e, ao chegarem, os militares constataram o fato. Uma equipe do Samu prestou os primeiros atendimentos, mas a vítima não resistiu.
Segundo a Polícia Civil, a 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico) investiga o caso para esclarecer a autoria e motivação do crime. Guias de perícia e necropsia foram expedidas.