CRIME

Jovem de 18 anos é morta a tiros dentro de casa em Brotas

Polícia investiga caso

Esther Morais

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 11:50

Jovem foi encontrada morta dentro de casa Crédito: Reprodução / Redes sociais

Uma jovem de 18 anos foi morta a tiros dentro de casa na manhã de sábado (6), na Rua Jardim Santo Antônio, no bairro de Brotas, em Salvador. A vítima foi identificada como Rebeca Júlia de Souza Mendes.

Policiais militares da 26ª Companhia Independente (CIPM/Brotas) foram acionados no dia para averiguar a situação e, ao chegarem, os militares constataram o fato. Uma equipe do Samu prestou os primeiros atendimentos, mas a vítima não resistiu.