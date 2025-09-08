Acesse sua conta
Professor de capoeira para crianças é preso por estuprar filha de 4 anos na Bahia

Abusos aconteceram por dois anos

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 10:30

FICCO Bahia, PC, PF e Interpol capturam em Portugal homem que estuprou a própria filha de 4 anos de idade Crédito: Alberto Maraux

Um professor de capoeira para crianças foi preso na manhã desta segunda-feira (8) por suspeita de estuprar a própria filha, de 4 anos, na Bahia. Os abusos aconteceram por dois anos. 

O mandado de prisão foi expedido pelo Tribunal de Justiça da Bahia em 2021, mas o foragido, que possui dupla nacionalidade (França e Brasil), foi detido em Lisboa, capital de Portugal. 

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia, as Polícias Civil (POLINTER) e Federal, além da Interpol, participaram da ação. 

“A integração entre as Forças Federais e Estaduais, com o apoio internacional da Interpol, culminou nesta importante prisão. Desde junho iniciamos a Operação Artemis, com a captura de 131 criminosos envolvidos com crimes graves contra a vida”, declarou o coordenador da FICCO Bahia, delegado federal, Eduardo Badaró.

Ele acrescentou ainda que a retirada de circulação deste foragido evitará que outras crianças se tornassem vítimas. 

