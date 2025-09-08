Acesse sua conta
Jovem de 18 anos desaparece após se afogar em praia de Amaralina

Corpo de Bombeiros realiza buscas

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 06:36

Jovem desaparece após mergulho em mar de Salvador
Jovem desaparece após mergulho em mar de Salvador Crédito: Reprodução / Redes sociais

Um jovem de 18 anos desapareceu após se afogar na praia de Amaralina, em Salvador, no domingo (7). Segundo testemunhas, Lucas Santana estava nadando com o irmão, Luan, quando foi levado pela correnteza. 

O Corpo de Bombeiros segue as buscas na manhã desta segunda-feira (8) a partir de um posto de observação montado na área, uma embarcação que fará varredura entre a Barra e Amaralina, drones e um helicóptero do Grupamento Aéreo (Graer) da Polícia Militar.

Familiares do jovem também estão no local. A mãe de Lucas, Mariana, disse que ele e o outro filho, Luan, saíram por volta das 11h para a praia e foi avisada por uma vizinha sobre o afogamento de um deles.

"[Eles estavam] gritando por socorro, não tinha salva-vidas, não tinha ninguém. A vizinha chegou falando 'Lucas ficou afogado'. Luan conseguiu sair do mar, mas Lucas desapareceu", relembra.

Lucas vestia uma blusa do Bahia, short e carregava consigo documentos de identificação. Ele trabalha como jovem aprendiz em uma padaria no bairro da Pituba. 

A reportagem procurou a Coordenadoria de Salvamento Marítimo de Salvador (Salvamar) para ter mais detalhes da ocorrência e aguarda retorno. 

Salvamar alerta para banho de mar 

A Salvamar publicou um alerta no sábado (6) informando que o banho de mar segue contraindicado para banhistas no inverno. Segundo Kailani Dantas, coordenador da Salvamar, nesta época, as ocorrências acabam sendo muito mais complexas do que em qualquer outro período do ano, porque o mar é muito mais hostil.

Além disso, entre o final de inverno e início da primavera o tempo estabiliza do lado de fora, mas o mar mantém as condições precárias do inverno. "Alguns dias são estáveis, ensolarados, mas o mar segue bastante impróprio para banho", afirma. 

"A Salvamar contraindica totalmente o banho de mar neste período, devido às rajadas de vento, que amplificam a força das ondas, aumentando as correntes de retorno e deixando o mar bastante perigoso", reforça. 

