Sepultamento de Carlos Libório reúne amigos e colegas do jornalismo em Salvador

Jornalista foi o primeiro diretor de Jornalismo da TV Bahia

Bruno Wendel

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 14:46

Carlos Libório foi o primeiro diretor de Jornalismo da TV Bahia Crédito: TV Bahia/Reprodução

O corpo do jornalista Carlos Elysio de Souza Libório, de 85 anos, foi enterrado na manhã deste domingo (21), no cemitério Jardim da Saudade, em Brotas. Ele estava internado na Clínica Florence havia uma semana e morreu nesta sexta-feira (19). Libório deixa a esposa, Nely Libório, e os filhos Leonardo e Mariana.

Libório construiu uma carreira sólida. Na televisão, foi o primeiro diretor de Jornalismo da TV Bahia. “Estamos muito tristes. Perdemos um grande amigo, um grande profissional. Os 23 anos que ele passou na Rede Bahia foram muito importantes. Conseguiu juntar com maestria a gestão e o jornalismo”, declarou o empresário Antônio Carlos Júnior, um dos presentes no enterro.

Além de parentes e amigos, funcionários e ex-funcionários compareceram ao sepultamento, iniciado por volta das 11h. “Libório foi uma das primeiras pessoas que acreditaram em mim, no meu potencial. Aprendi muito com ele a valorizar a notícia. Ele não foi só importante para a Bahia. Fez parte da história do jornalismo do Nordeste e estou aqui para agradecer por tudo”, declarou a apresentadora da TV Bahia Georgina Maynart.

A jornalista Anna Valéria classificou Libório como um “grande líder”. “Ele permitia que a gente discutisse as ideias, debatesse com ele, desde que provássemos que estávamos certos. A porta estava sempre aberta”, afirmou.

O jornalista Genildo Lawinscky disse que trabalhar com Libório “foi um grande aprendizado”. “Ele dizia sempre que o jornalismo tinha que ser feito com lealdade. Nunca quis que o jornalismo fosse feito apenas de um lado. A gente ouvia quantas fontes fossem necessárias”, recordou.

Ex-cinegrafista da TV Bahia, José Jorge Passos dos Santos também lamentou a perda. “Foi uma pessoa que me acolheu quando comecei cobrindo esporte. Muito humano. Sempre que precisávamos, ele estendia a mão. Uma pessoa maravilhosa. Vai deixar saudade como professor, amigo e diretor”, disse.

Carlos Libório nasceu em 8 de fevereiro de 1940, em Ilhéus, no sul da Bahia, e se mudou para Salvador ainda na infância, aos 11 anos. Formado em Direito, iniciou a trajetória no jornalismo cobrindo esportes, uma de suas paixões, e teve papel decisivo na história do futebol baiano ao criar a sigla “Ba-Vi”, maior clássico do estado, entre Bahia e Vitória.

Libório fez parte da primeira equipe da revista Placar, nos anos 1970, trabalhou na Veja, na Rádio Cruzeiro, no Jornal da Bahia e na TV Itapoan, onde atuou como editor e redator do programa Repórter Esso. Nos anos 1980, assumiu a Secretaria de Comunicação do Estado.