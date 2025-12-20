Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Universo pede atenção dos signos com dinheiro e promessas impulsivas hoje (20 de dezembro)

Céu favorece revisão de gastos e escolhas conscientes antes da entrada do Sol em Capricórnio

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 17:17

Signos do zodíaco
Signos do zodíaco Crédito: Shutterstock/Reprodução

O sábado (20) pede mais pé no chão. Não é o melhor dia para gastos por impulso ou promessas que você não poderá cumprir depois. O céu pede responsabilidade, especialmente com dinheiro e acordos.

Leia mais

Imagem - José Loreto revela ter vivido experiência sobrenatural ao viver Chorão em novo filme: 'Fui tomado'

José Loreto revela ter vivido experiência sobrenatural ao viver Chorão em novo filme: 'Fui tomado'

Imagem - Plano cruel coloca sonho de Dita em risco em 'Êta Mundo Melhor!' deste sábado (20)

Plano cruel coloca sonho de Dita em risco em 'Êta Mundo Melhor!' deste sábado (20)

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste sábado (20) prometem sorte

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste sábado (20) prometem sorte

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

É um bom momento para revisar o orçamento, ajustar planos de fim de ano e evitar exageros. Algumas decisões práticas surgem de forma inevitável, mas elas vêm para trazer estabilidade.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Qual cor usar no réveillon? Numerologia indica tons que podem atrair boas energias para 2026

Azar, melancolia e tristeza: saiba quais cores de calcinha evitar no Réveillon

Por que você precisa brindar no Réveillon olhando nos olhos um do outro?

Planeje seu Réveillon: os 5 lugares mais badalados para passar a virada do ano

Réveillon em Salvador: confira programação completa do Festival Virada 2026

Se você sente que precisa colocar limites, financeiros ou emocionais, hoje é o dia certo. O que for decidido agora ajuda a começar o novo ciclo com mais segurança.

Leia mais

Imagem - 'Não foi pela aparência': Saory abre o jogo e revela por que ficou com Dudu Camargo em 'A Fazenda 17'

'Não foi pela aparência': Saory abre o jogo e revela por que ficou com Dudu Camargo em 'A Fazenda 17'

Imagem - 'Jamais fariam com um homem': Daniela Lima reage a boatos após saída da Globo

'Jamais fariam com um homem': Daniela Lima reage a boatos após saída da Globo

Imagem - 'Casa do Patrão': Novo reality de Boninho abre inscrições na Record; saiba como participar

'Casa do Patrão': Novo reality de Boninho abre inscrições na Record; saiba como participar

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Prepare o coração, porque o Anjo do Amor revela: 3 signos encontrarão a paixão verdadeira neste sábado (20 de dezembro)

3 signos entram hoje (20 de dezembro) em uma nova fase de sucesso e virada positiva

Dia 20 de dezembro é feriado? Saiba mais sobre a data

Energia de hoje (20 de dezembro) favorece amor sincero e escolhas mais conscientes

Cor e número da sorte de hoje (20 de dezembro): o sábado pede calma, escolhas conscientes e menos pressa

Tags:

Signo Loteria Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Número da Sorte Sorte Anjo

Mais recentes

Imagem - Plano cruel coloca sonho de Dita em risco em 'Êta Mundo Melhor!' deste sábado (20)

Plano cruel coloca sonho de Dita em risco em 'Êta Mundo Melhor!' deste sábado (20)
Imagem - 3 signos vivem um alívio inesperado e muita sorte nos últimos dias de dezembro

3 signos vivem um alívio inesperado e muita sorte nos últimos dias de dezembro
Imagem - Veja quanto custa comer nos restaurantes de Erick Jacquin e onde ficam as unidades

Veja quanto custa comer nos restaurantes de Erick Jacquin e onde ficam as unidades

MAIS LIDAS

Imagem - Novo concurso para Guarda Municipal oferece 500 vagas e salários iniciais de R$ 4 mil
01

Novo concurso para Guarda Municipal oferece 500 vagas e salários iniciais de R$ 4 mil

Imagem - Estrela domina o baralho cigano deste sábado (20 de dezembro): intuição em alta e caminhos iluminados para decisões importantes
02

Estrela domina o baralho cigano deste sábado (20 de dezembro): intuição em alta e caminhos iluminados para decisões importantes

Imagem - Quantas fatias de pizza é preciso comer para 'dar prejuízo' no rodízio?
03

Quantas fatias de pizza é preciso comer para 'dar prejuízo' no rodízio?

Imagem - Como ficou o novo projeto da mansão de João Gomes após ele rejeitar a ‘casa sem cara de casa’
04

Como ficou o novo projeto da mansão de João Gomes após ele rejeitar a ‘casa sem cara de casa’