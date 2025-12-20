ASTROLOGIA

Universo pede atenção dos signos com dinheiro e promessas impulsivas hoje (20 de dezembro)

Céu favorece revisão de gastos e escolhas conscientes antes da entrada do Sol em Capricórnio

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 17:17

Signos do zodíaco Crédito: Shutterstock/Reprodução

O sábado (20) pede mais pé no chão. Não é o melhor dia para gastos por impulso ou promessas que você não poderá cumprir depois. O céu pede responsabilidade, especialmente com dinheiro e acordos.

É um bom momento para revisar o orçamento, ajustar planos de fim de ano e evitar exageros. Algumas decisões práticas surgem de forma inevitável, mas elas vêm para trazer estabilidade.