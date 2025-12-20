Plano cruel coloca sonho de Dita em risco em 'Êta Mundo Melhor!' deste sábado (20)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
O sábado (20) será de fortes emoções em Êta Mundo Melhor!, com conflitos que se intensificam e decisões que colocam personagens contra a parede. Logo no início, Túlio deixa claro para Estela que não quer mais vê-la, endurecendo ainda mais o clima entre os dois.
Enquanto isso, Lúcio começa a desconfiar das intenções de Lourival em relação a Dita, levantando suspeitas sobre interesses ocultos. Simbá, por sua vez, encontra em Zulma alguém com quem desabafar, sem imaginar os jogos que a vilã ainda pretende jogar.
A tensão aumenta quando Araújo procura Olga para falar sobre o incêndio na fábrica, mas acaba sendo ameaçado pela mulher. Em paralelo, Manoela conversa com Haydée sobre Lúcio, levantando dúvidas e alimentando conflitos silenciosos.
Um dos momentos mais delicados do capítulo acontece quando Estela confessa a Dita que está dividida entre Celso e Túlio, revelando sua confusão emocional. Sandra, sempre estratégica, propõe um acordo a Zulma, que não demora a mostrar seu lado mais cruel: orientada por Sandra, ela sabota Dita, colocando em risco a apresentação da jovem na rádio.
O capítulo ainda traz preocupação com Anabela, que passa mal e é acolhida por Túlio, além de mais um romance sendo flagrado quando Zenaide vê Margarida e Asdrúbal se beijando. Zé dos Porcos também enfrenta dúvidas sobre seu futuro e considera deixar o sítio.
Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações.