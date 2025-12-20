Acesse sua conta
Veja quanto custa comer nos restaurantes de Erick Jacquin e onde ficam as unidades

Conheça os preços dos cafés, bistrôs e casas de carnes comandados por Erick Jacquin, jurado do MasterChef

  • Heider Sacramento

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 13:45

Veja quanto custa comer nos restaurantes de Erick Jacquin em São Paulo Crédito: Reprodução

Erick Jacquin não é apenas um dos chefs mais famosos da televisão brasileira, ele também comanda uma rede de restaurantes que se tornaram referência em São Paulo. Do café francês com doces artesanais aos menus degustação luxuosos, os estabelecimentos do chef atendem diferentes públicos e bolsos. A seguir, veja quanto custa comer em cada casa e onde elas ficam.

O Ça-Va Café - Pâtisserie oferece doces clássicos franceses com preços acessíveis. Entre os destaques estão o choux de pistache por R$ 35 e os macarons, que saem por R$ 4,50 a unidade. As lojas funcionam no Itaim Bibi (Av. Brigadeiro Faria Lima, 4055) e no Brooklin (Rua Michigan, 1020).

Para quem busca uma experiência francesa completa, o Président, restaurante mais sofisticado de Jacquin, é o endereço certo. O tradicional petit gateau custa R$ 45, enquanto o menu degustação com sete etapas sai por R$ 660. O espaço fica na Rua da Consolação, 3527, nos Jardins.

"Président" de Erick Jacquin

Ao lado, o chef comanda o Lvtetia, restaurante italiano conhecido por massas e risotos. A lasanha clássica custa R$ 81, e o risoto de ragu de ossobuco, R$ 110. O endereço é Rua da Consolação, 3585.

Também na Bela Vista, o Ça-Va, bistrô francês, serve pratos típicos como o steak tartar, vendido por R$ 85. O restaurante fica na Rua Carlos Comenale, 277.

Anexo ao Lvtetia está o Bar Secreto do Vaticano, focado em coquetelaria e drinks autorais. Os valores não são divulgados, mas a casa segue o padrão de experiências premium dos demais empreendimentos de Jacquin. O bar também fica na Rua da Consolação, 3585.

Fechando a lista, o Steak Bife, especializado em carnes, oferece cortes como filé mignon (R$ 120), chorizo (R$ 105) e carré de cordeiro (R$ 155). O restaurante está localizado na Avenida Rebouças, 2636, em Pinheiros.

