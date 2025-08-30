Acesse sua conta
10 séries curtas para maratonar em um fim de semana

Com temporadas curtas e episódios envolventes, essas produções são perfeitas para quem quer diversão sem se comprometer por semanas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 18:34

A dramaturga premiada Phoebe Waller-Bridge é a autora e faz o papel de Fleabag Crédito: Reprodução/HBO Max

Se você não tem dias livres suficientes para encarar séries longas, não se preocupe: existem opções perfeitas para maratonar no fim de semana sem perder horas ou comprometer a diversão. As séries curtas, com uma ou duas temporadas e episódios mais curtos, conquistaram fãs que buscam histórias intensas e envolventes em pouco tempo.

  • Selecionamos algumas opções imperdíveis disponíveis nas principais plataformas:

  • 1. The End of the F*ing World (2017) – Drama – 2 temporadas
    Onde assistir: Netflix
    A série acompanha James, um adolescente com tendências psicopatas, e Alyssa, uma rebelde em busca de aventura. Eles embarcam em uma viagem imprevisível pelo Reino Unido, misturando humor ácido, romance e drama adolescente. Episódios curtos tornam a maratona intensa e divertida.

  • 2. Russian Doll (2019) – Drama – 2 temporadas
    Onde assistir: Netflix
    Nadia vive um loop temporal, morrendo repetidamente em seu aniversário. Entre reflexões existenciais e situações cômicas, a série mistura suspense e humor inteligente, com episódios de cerca de 30 minutos que prendem o espectador do início ao fim.

  • 3. Um Dia (2024) – Romance – 1 temporada
    Onde assistir: Netflix
    Dexter e Emma são acompanhados através de um único dia por ano, revelando como suas vidas se entrelaçam ao longo de décadas. A narrativa sensível e romântica mostra os altos e baixos de um relacionamento que atravessa o tempo.

  • 4. I May Destroy You (2020) – Drama – 1 temporada
    Onde assistir: HBO Max
    Arabella, jovem escritora londrina, precisa reconstruir sua vida após um incidente traumático. A série aborda consentimento, identidade e amizade, combinando drama e humor de forma profunda e impactante.

  • 5. Fleabag (2016) – Drama – 2 temporadas
    Onde assistir: Prime Video
    A série acompanha uma mulher jovem lidando com relacionamentos, luto e a vida adulta em Londres. Com humor ácido e quebra da quarta parede, Fleabag mistura comédia e drama, tornando cada episódio memorável.

  • 6. Daisy Jones & The Six (2023) – Drama – 1 temporada
    Onde assistir: Prime Video
    Ambientada nos anos 70, a série narra a ascensão e queda de uma banda de rock fictícia. Com música original, drama intenso e conflitos pessoais, é uma experiência imperdível para fãs de música e histórias de bastidores.

  • 7. Loki (2021) – Ação – 2 temporadas
    Onde assistir: Disney+
    O Deus da Trapaça retorna após os eventos de “Vingadores: Ultimato”, navegando pelo tempo e alterando eventos históricos. A série mistura ação, comédia e suspense, explorando a complexidade do personagem com episódios curtos e dinâmicos.

  • 8. Todas as Mulheres do Mundo (2020) – Drama – 1 temporada
    Onde assistir: Globoplay
    Comédia romântica inspirada em Domingos Oliveira, a série acompanha o arquiteto Paulo enquanto vive vários relacionamentos em Copacabana, refletindo sobre amor, vida e filosofia de forma divertida e sensível.

  • 9. O Gambito da Rainha (2020) – Drama – 1 temporada
    Onde assistir: Netflix
    Beth Harmon, órfã prodígio do xadrez, enfrenta os desafios de um mundo dominado por homens enquanto luta contra vícios e traumas. A série explora genialidade, ambição e superação em episódios curtos e envolventes.

  • 10. Ginny & Georgia (2021) – Drama – 3 temporadas
    Onde assistir: Netflix
    Ginny, uma adolescente precoce, e sua mãe Georgia tentam criar uma vida normal em uma cidade da Nova Inglaterra, mas o passado da mãe ameaça a tranquilidade da família. Misturando drama e suspense familiar, a série prende do início ao fim.

  • Extra: The White Lotus (2021) – Drama – 3 temporadas
    Onde assistir: Max
    Ambientada em resorts de luxo, a série acompanha hóspedes e funcionários, revelando segredos, conflitos e comédias de situação. Com mistura de drama e sátira social, a antologia é perfeita para maratonas curtas e intensas.

Seja para rir, se emocionar ou se surpreender, essas séries curtas permitem que você aproveite cada minuto do fim de semana sem comprometer a agenda. Prepare a pipoca, escolha sua favorita e mergulhe em histórias intensas que vão deixar você querendo mais.

