10 séries curtas para maratonar em um fim de semana

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 30 de agosto de 2025 às 18:34
Se você não tem dias livres suficientes para encarar séries longas, não se preocupe: existem opções perfeitas para maratonar no fim de semana sem perder horas ou comprometer a diversão. As séries curtas, com uma ou duas temporadas e episódios mais curtos, conquistaram fãs que buscam histórias intensas e envolventes em pouco tempo.
10 séries curtas para maratonar no fim de semana
Seja para rir, se emocionar ou se surpreender, essas séries curtas permitem que você aproveite cada minuto do fim de semana sem comprometer a agenda. Prepare a pipoca, escolha sua favorita e mergulhe em histórias intensas que vão deixar você querendo mais.