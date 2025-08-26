FAMOSOS

Luana Piovani alfineta Dado Dolabella após polêmica com Wanessa Camargo; assista

Atriz compartilhou vídeo nas redes sociais em que critica o ex-namorado, lembrando histórico de agressões e ironizando falas do ator

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 12:23

Luana Piovani alfineta Dado Dolabella após polêmica com Wanessa Camargo Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Luana Piovani, 48, voltou a criticar publicamente o ex-namorado Dado Dolabella após o nome dele ser citado em um episódio polêmico envolvendo Wanessa Camargo e o cantor Luan Pereira. Segundo relatos, o ator teria se exaltado ao desconfiar de um possível flerte entre a ex e o sertanejo, situação que levantou rumores de agressão.

Nos Stories do Instagram, Piovani compartilhou um vídeo da influenciadora Nyle Ferrari, que não poupou críticas ao ator. No registro, ela ironiza declarações antigas de Dolabella, que já havia atribuído seu comportamento agressivo ao consumo de carne:

“Para a surpresa de ninguém, Dado Dolabella se envolveu em mais um caso de agressão. Ele disse que era desequilibrado porque comia carne e que isso estava ligado ao machismo. Agora que é vegano, a culpa é de quem? Do maço de alface? Do tofu?”, questionou.

Nyle ressaltou ainda que o veganismo não torna ninguém moralmente superior. “Enquanto vegano, Dado deixou de pagar pensão, foi preso e seguiu se envolvendo em situações de desequilíbrio. Inclusive, até hoje minimiza o que aconteceu com a Luana Piovani”, completou.

Entenda a polêmica entre Wanessa, Dado Dolabella e Luan Pereira 1 de 6

A influenciadora também acusou o ator de se esconder atrás de discursos e causas sociais para mascarar comportamentos “detestáveis”. Segundo ela, Dolabella não é respeitado nem considerado referência dentro do movimento vegano.

Vale lembrar que Luana e Dado viveram um relacionamento conturbado, que terminou em 2008 após a atriz ser agredida por ele em uma boate no Rio de Janeiro.