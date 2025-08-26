Acesse sua conta
Luana Piovani alfineta Dado Dolabella após polêmica com Wanessa Camargo; assista

Atriz compartilhou vídeo nas redes sociais em que critica o ex-namorado, lembrando histórico de agressões e ironizando falas do ator

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 12:23

Luana Piovani alfineta Dado Dolabella após polêmica com Wanessa Camargo
Luana Piovani alfineta Dado Dolabella após polêmica com Wanessa Camargo Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Luana Piovani, 48, voltou a criticar publicamente o ex-namorado Dado Dolabella após o nome dele ser citado em um episódio polêmico envolvendo Wanessa Camargo e o cantor Luan Pereira. Segundo relatos, o ator teria se exaltado ao desconfiar de um possível flerte entre a ex e o sertanejo, situação que levantou rumores de agressão.

Nos Stories do Instagram, Piovani compartilhou um vídeo da influenciadora Nyle Ferrari, que não poupou críticas ao ator. No registro, ela ironiza declarações antigas de Dolabella, que já havia atribuído seu comportamento agressivo ao consumo de carne:

“Para a surpresa de ninguém, Dado Dolabella se envolveu em mais um caso de agressão. Ele disse que era desequilibrado porque comia carne e que isso estava ligado ao machismo. Agora que é vegano, a culpa é de quem? Do maço de alface? Do tofu?”, questionou.

Nyle ressaltou ainda que o veganismo não torna ninguém moralmente superior. “Enquanto vegano, Dado deixou de pagar pensão, foi preso e seguiu se envolvendo em situações de desequilíbrio. Inclusive, até hoje minimiza o que aconteceu com a Luana Piovani”, completou.

Entenda a polêmica entre Wanessa, Dado Dolabella e Luan Pereira

Wanessa Camargo participada de uma confraternização com os integrantes do quadro Dança dos Famosos em um quiosque na Praia da Barra da Tijuca, no Rio por Globo/Léo Rosario
Quando ela dançava com o cantor sertanejo Luan Pereira, uma situação gerou desconforto entre o grupo e virou polêmica nas redes sociais  por Reprodução
Em uma crise de ciúmes, o ex da cantora, o ator Dado Dolabella, teria cometido uma agressão por Reprodução / Redes Sociais
Em um pronunciamento, ela negou que foi agredida por Dado, mas confirmou a crise de ciúmes por Reprodução
O ator também negou a agressão em uma mensagem postada nas redes sociais por Reprodução
Luan Pereira, no entanto, afirmou que foi empurrado pelo ator e caiu no chão: "Um doido psicopata que bate em mulher vem querer manchar minha reputação de zero tretas" por Reprodução
1 de 6
Wanessa Camargo participada de uma confraternização com os integrantes do quadro Dança dos Famosos em um quiosque na Praia da Barra da Tijuca, no Rio por Globo/Léo Rosario

A influenciadora também acusou o ator de se esconder atrás de discursos e causas sociais para mascarar comportamentos “detestáveis”. Segundo ela, Dolabella não é respeitado nem considerado referência dentro do movimento vegano.

Vale lembrar que Luana e Dado viveram um relacionamento conturbado, que terminou em 2008 após a atriz ser agredida por ele em uma boate no Rio de Janeiro.

Sobre a recente polêmica, Wanessa negou ter sido agredida e classificou o episódio como “um momento infeliz”. Já Luan Pereira afirmou ter levado apenas um empurrão, mas acusou Dado de perder o controle e o chamou de “agressor de mulheres”. O ator, por sua vez, negou qualquer violência e disse respeitar o fim do relacionamento com a cantora.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

A violência de Dado Dolabella e a defesa de Wanessa Camargo como alerta para todas nós

Ex-BBB detona Wanessa Camargo após confusão com Dado Dolabella: 'Conivente com macho agressor'

Zé Felipe detona Dado Dolabella após briga com Luan Pereira em festa do 'Dança dos Famosos'

Dado Dolabella se pronuncia após caso de agressão envolvendo Wanessa Camargo e cantor sertanejo

Luan Pereira conta detalhes de briga com Dado Dolabella e manda recado: ‘Nem sabia quem era’

