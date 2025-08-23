ENTENDA

Dado Dolabella se pronuncia após caso de agressão envolvendo Wanessa Camargo e cantor sertanejo

Ator chegou a empurrar amigo de Wanessa Camargo após crise de ciúmes

Felipe Sena

Publicado em 23 de agosto de 2025 às 17:58

Dado Dolabella e Wanessa Camargo tiveram diversas idas e vindas Crédito: Reprodução | Instagram

Após protagonizar um vexame em um after do Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck, Dado Dolabella usou as redes sociais neste sábado (23) para esclarecer a situação. Além disso, usou a mensagem para elogiar a ex, a cantora Wanessa Camargo com quem teve diversas idas e vindas.

Dolabella afirmou que a participação de Wanessa no Dança dos Famosos é um “momento especial” para a artista e deseja que “ela brilhe e conquiste tudo o que merece”. Nesta sexta-feira (22), o artista fez um post que apagou logo em seguida com a seguinte frase: “Respeito pra quem tem”, o que pode ter sido uma indireta para o cantor Luan Pereira, que ele empurrou durante festa com outros participantes do Dança dos Famosos.

No post através dos stories, o ator foi atacado por fãs de Wanessa, que afirmaram acreditar que ele teria agredido a cantora em um bar, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. No entanto, Wanessa veio através das redes sociais e afirmou não ter sido agredida, além de dizer que estava bem.

Também por meio das redes sociais, o cantor Luan Pereira se pronunciou neste sábado. O sertanejo disse que os participantes do Dança dos Famosos foram para um after após os ensaios, onde Dolabella estava. Após uma interação, enquanto dançava de maneira descontraída com Wanessa, Dolabella ficou furioso e empurrou Luan, que caiu no chão.

Segundo o sertanejo, ele não entendeu o motivo da agressão e nem conhecia Dolabella. “Nem sabia quem é fulano”, disse o artista, que explicou logo em seguida saber se tratar quem era Dolabella após explicação da assessora, que logo entregou de quem se tratava: “um homem psicopata que já agrediu uma mulher”, relatou Luan.