Luan Pereira conta detalhes de briga com Dado Dolabella e manda recado: ‘Nem sabia quem era’

Sertanejo estava em festa com participantes do Dança dos Famosos quando levou ‘empurrão’ do ex de Wanessa

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 23 de agosto de 2025 às 16:01

Wanessa e amigo estavam na mesma festa q
Wanessa e amigo estavam na mesma festa q Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O sertanejo Luan Pereira, um dos participantes do Dança dos Famosos, programa do Domingão com Huck, veio através das redes sociais, neste sábado (23), explicar o motivo da briga com Dado Dolabella que aconteceu nesta sexta-feira (22), em um after com colegas do estúdios Globo, no Rio de Janeiro.

Wanessa Camargo é a primeira confirmada no Dança dos Famosos 2025 por Divulgação

Algumas pessoas afirmaram até que a cantora Wanessa Camargo, que também participa do quadro, teria sido agredida, o que já foi negado pela artista nas redes sociais. Nos stories do Instagram, Luan disse que todos estavam em um after do Dança dos Famosos com outros participantes quando a confusão começou.

Dado Dolabella estava no mesmo local que os participantes em um bar na Zona Oeste do Rio de Janeiro, quando o ex de Wanessa teve uma crise de ciúmes após interação da artista com o sertanejo, partido pra cima do artista.

“Do nada, tomei um empurrão, tropecei na lixeira, cai no chão, levantei na maior paz, como sou, sem saber o que tinha acontecido. Olhei para o lado e estavam todos indignados, e eu falei: ‘gente, o que aconteceu?”, relatou Luan.

Ao levantar, Luan disse que sua assessora explicou que o homem que o teria empurrado se tratava de Dado, ex de Wanessa. “Disse que era fulano ex dela, que pegou ar porque eu estava dançando com ela, inclusive disse que era um psicopata que bate em mulher”, disse

“Então nem me importei”, continou Luan, que afirmou não saber quem era Dado. “Eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, não sabia que era ex, nem o tinha visto no role”, disse.

“Todos se divertem, todo mundo dança, eu tinha dançado com as pessoas do meu grupo, com a própria Wanessa que é minha amiga do coração, que eu amo e respeito a toda e hora e a todo momento”, afirmou Luan.

O cantor disse que Dado ainda tentou “pedir desculpa”, mas “os seguranças não deixaram ele chegar perto”. Antes da tentativa de desculpas, Dado ainda “brigou” com outras pessoas, segundo Luan.

Após a confusão, o sertanejo e colegas que participam do Dança dos Famosos saíram do local. “Briga e agressão nunca vão levar ninguém a lugar nenhum, inclusive, quem parte para a agressão já perde a razão”, reforçou o artista.

“O povo dizendo que eu tô roxo, é espinha gente, tô na fase dos hormônios à flor da pele, adolescência, no auge dos meus 22 anos”, brincou Luan.

