Homem invade jaula e é morto por leoa em zoológico

Vítima escalou muro de 6 metros e entrou no recinto do animal; parque foi fechado após o ataque

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 12:05

Polícia foi acionada Crédito: Silvia Torres/TV Cabo Branco

Um homem morreu na manhã deste domingo (30) após ser atacado por uma leoa ao invadir a jaula do animal no Parque Arruda Câmara, o Parque da Bica, em João Pessoa (PB). Segundo o zoológico informou à TV Cabo Branco, ele conseguiu acessar o recinto depois de escalar um muro de mais de 6 metros, ultrapassar as grades de proteção e usar uma árvore como apoio.

A Prefeitura de João Pessoa detalhou, em nota, que o homem entrou rapidamente na área restrita antes de ser atacado pela leoa. A Polícia Militar e o Instituto de Polícia Científica (IPC) foram acionados e permaneceram no local para realizar os procedimentos iniciais. De acordo com informações da TV Cabo Branco, a vítima tinha transtornos mentais.

O parque foi imediatamente fechado após o ataque, e as visitas seguem suspensas sem previsão de retorno. No momento da invasão, o equipamento estava aberto ao público e recebia visitantes.

Vídeos feitos por pessoas que estavam no zoológico mostram o homem escalando a estrutura lateral do recinto e utilizando uma árvore para entrar na área da leoa. Poucos segundos depois, ele é atacado pelo animal.

Em nota, a prefeitura afirmou que abriu uma apuração interna sobre o caso, manifestou solidariedade à família da vítima e reiterou que o Parque da Bica segue normas técnicas e de segurança para funcionamento.

