8/1: voto de Moraes prevê que cada PM pague R$ 6 milhões de indenização

O ministro Alexandre de Moraes votou pela condenação de cinco dos sete PMs do DF réus por omissão no 8/1

Metrópoles

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 10:30

Alexandre de Moraes Crédito: Gustavo Moreno/STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes votou para condenar cinco dos sete policiais militares do Distrito Federal réus por omissão no 8 de Janeiro. No voto, o relator do processo defendeu que, caso sejam condenados, os cinco PMs paguem R$ 6 milhões, cada um, de indenização por danos morais coletivos.