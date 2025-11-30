Acesse sua conta
8/1: voto de Moraes prevê que cada PM pague R$ 6 milhões de indenização

O ministro Alexandre de Moraes votou pela condenação de cinco dos sete PMs do DF réus por omissão no 8/1

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 10:30

Alexandre de Moraes
Alexandre de Moraes Crédito: Gustavo Moreno/STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes votou para condenar cinco dos sete policiais militares do Distrito Federal réus por omissão no 8 de Janeiro. No voto, o relator do processo defendeu que, caso sejam condenados, os cinco PMs paguem R$ 6 milhões, cada um, de indenização por danos morais coletivos.

Durante o processo, os réus tiveram bens, como imóveis e carros, bloqueados. Moraes votou para absolver Flávio Silvestre e Rafael Pereira. Em relação aos outros réus, o ministro defendeu a condenação a 16 anos de prisão e ao pagamento de R$ 30 milhões de forma solidária por danos morais coletivos, além da perda dos cargos públicos.

Leia matéria completa no Metrópoles, parceiro do CORREIO.

