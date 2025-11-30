"Calvo do Campari": influenciador tentou estuprar e agrediu namorada, diz defesa da vítima

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 30 de novembro de 2025 às 09:38
O influenciador Thiago Schutz, conhecido como “Calvo do Campari”, foi solto após audiência de custódia realizada no sábado (30). Ele havia sido preso na sexta-feira (29) em Salto, no interior de São Paulo, suspeito de violência doméstica.
Segundo a defesa da namorada do influenciador, Schutz teria tentado estuprar a companheira após ela se negar a ter relações sexuais. A vítima também relatou ter sido agredida com socos e tapas. Após conseguir fugir do local, ela acionou a polícia.
O casal mantinha um relacionamento há cerca de um mês. A Justiça determinou que o influenciador está proibido de se aproximar da vítima e de seus familiares, tanto presencialmente quanto pela internet.
Schutz é conhecido por produzir vídeos de humor sobre relacionamentos e mulheres, além de dar “dicas” voltadas ao público masculino. Ele também atua como coach e vende cursos em seu site sobre relacionamentos amorosos e vida sexual, como “Como superar sua ex para sempre” e “Do Instagram para sua cama”.