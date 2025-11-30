Acesse sua conta
"Calvo do Campari": influenciador tentou estuprar e agrediu namorada, diz defesa da vítima

Com mais de 450 mil seguidores nas redes sociais, Thiago Schutz vende cursos voltados para homens conquistarem mulheres

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 09:38

"Calvo do Campari" foi preso e liberado Crédito: Reprodução

O influenciador Thiago Schutz, conhecido como “Calvo do Campari”, foi solto após audiência de custódia realizada no sábado (30). Ele havia sido preso na sexta-feira (29) em Salto, no interior de São Paulo, suspeito de violência doméstica.

Segundo a defesa da namorada do influenciador, Schutz teria tentado estuprar a companheira após ela se negar a ter relações sexuais. A vítima também relatou ter sido agredida com socos e tapas. Após conseguir fugir do local, ela acionou a polícia.

O casal mantinha um relacionamento há cerca de um mês. A Justiça determinou que o influenciador está proibido de se aproximar da vítima e de seus familiares, tanto presencialmente quanto pela internet.

Schutz é conhecido por produzir vídeos de humor sobre relacionamentos e mulheres, além de dar “dicas” voltadas ao público masculino. Ele também atua como coach e vende cursos em seu site sobre relacionamentos amorosos e vida sexual, como “Como superar sua ex para sempre” e “Do Instagram para sua cama”.

