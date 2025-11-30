VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

"Calvo do Campari": influenciador tentou estuprar e agrediu namorada, diz defesa da vítima

Com mais de 450 mil seguidores nas redes sociais, Thiago Schutz vende cursos voltados para homens conquistarem mulheres

Esther Morais

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 09:38

"Calvo do Campari" foi preso e liberado Crédito: Reprodução

O influenciador Thiago Schutz, conhecido como “Calvo do Campari”, foi solto após audiência de custódia realizada no sábado (30). Ele havia sido preso na sexta-feira (29) em Salto, no interior de São Paulo, suspeito de violência doméstica.

Segundo a defesa da namorada do influenciador, Schutz teria tentado estuprar a companheira após ela se negar a ter relações sexuais. A vítima também relatou ter sido agredida com socos e tapas. Após conseguir fugir do local, ela acionou a polícia.

O casal mantinha um relacionamento há cerca de um mês. A Justiça determinou que o influenciador está proibido de se aproximar da vítima e de seus familiares, tanto presencialmente quanto pela internet.