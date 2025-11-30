Acesse sua conta
Namoro: o que esperar dos relacionamentos em 2026 após um 2025 marcado por términos

Segundo astrólogos, próximo ano não será um período de calmaria

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 09:57

Depois do “ano dos términos”, astrólogo revela o que esperar de 2026 Crédito: Reprodução

Depois de um ano em que rupturas dominaram o debate público, especialmente entre celebridades, o tema “relacionamentos” chega a 2026 carregado de expectativa. Mas, segundo astrólogos, não será um período de calmaria. A previsão é de intensidade e velocidade.

Casais que terminaram em 2025

Ivete e Daniel Cady por Reprodução | Instagram
Virginia e Zé Felipe por Divulgação
IZA e Yuri Lima por Reprodução | Instagram
Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio por Reprodução | Instagram
Pitty e Daniel por Reprodução
Carlinhos Maia e Lucas Guimarães por Reprodução | Instagram
Pocah e Ronan Souza por Reprodução
Bianca Andrade e Diego Cruz anunciaram fim do relacionamento por Reprodução | Instagram
1 de 8
Ivete e Daniel Cady por Reprodução | Instagram

O astrólogo Thiago Cordeiro, do portal LeoDias e apresentador do programa Entre Astros, explica que 2026 será regido por Marte, planeta associado ao desejo, impulso, ação e paixões repentinas. “É um ano quente, acelerado, onde tudo acontece rápido - inclusive os términos”, afirma.

A regência de Marte, segundo ele, tende a favorecer encontros súbitos, química imediata e inícios impulsivos — ao mesmo tempo em que pode trazer desfechos tão rápidos quanto o primeiro olhar. Cordeiro destaca ainda que relações iniciadas em fevereiro têm maior chance de terminar antes do fim de março, reflexo direto da aceleração emocional típica do período.

Apesar do cenário intenso, o astrólogo ressalta que 2026 não deve ser visto como um ano negativo para o amor. A energia marciana também simboliza coragem e movimento, fatores que impulsionam novos começos. Para quem chega ao novo ciclo emocionalmente preparado, o período pode trazer reencontros, encontros transformadores e reinícios mais conscientes.

Segundo Cordeiro, 2025 funcionou como uma espécie de triagem emocional. “O céu de 2025 fez uma limpeza necessária. Agora, 2026 traz a chance de recomeçar com coragem”, diz. Para ele, o grande número de separações no universo das celebridades apenas refletiu um movimento coletivo - um clima emocional que intensificou sentimentos, evidenciou verdades e acelerou decisões.

