Wanessa Camargo e Dado Dolabella são flagrados juntos seis meses após separação

Cantora e ator têm histórico de idas e vindas e ensaiam reconciliação no Rio de Janeiro

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 09:16

Dado Dolabella e Wanessa Camargo
Dado Dolabella e Wanessa Camargo Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Wanessa Camargo e Dado Dolabella podem estar dando mais uma chance ao amor. O casal, que possui um histórico de idas e vindas ao longo de cerca de 25 anos, se separou pela última vez em fevereiro deste ano. Agora, segundo o jornal Extra desta sexta-feira (22), a cantora e o ator ensaiam uma reconciliação.

De acordo com a publicação, há cerca de 15 dias Wanessa foi flagrada saindo de um bar na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, de mãos dadas com Dado Dolabella. Na ocasião, a cantora estava na parte interna do estabelecimento acompanhada de amigas, enquanto o ator permanecia na área externa, encontrando conhecidos.

Segundo o jornal, Dado aparentou surpresa ao perceber que Wanessa também estava no local, mas a reação não convenceu seus amigos, considerando que ele possui um apartamento no Leblon, distante da Barra da Tijuca. Após o encontro, o ex-casal permaneceu conversando e, posteriormente, deixou o local no carro de Dado.

Wanessa Camargo, ex-participante do BBB e atualmente no Dança dos Famosos 2025, está no Rio para compromissos da competição, disputando com nomes como Gracyanne Barbosa, Cátia Fonseca e Rodrigo Faro.

