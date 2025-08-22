FAMOSOS

Cariúcha e filho de Gugu são flagrados aos beijos em festa; veja vídeo

Apresentadora de 41 anos e João Augusto, de 23, foram flagrados em clima de romance

Heider Sacramento

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 08:21

Cariúcha e filho de Gugu são flagrados aos beijos Crédito: Reprodução/Instagram

Cariúcha e João Augusto Liberato, filho do apresentador Gugu, deram o que falar na noite de quinta-feira (21). A apresentadora, de 41 anos, e o jovem de 23 foram flagrados aos beijos durante a festa organizada por João Silva, herdeiro de Fausto Silva, em São Paulo. O registro do momento íntimo foi compartilhado por Lucas Guimarães em seu Instagram e rapidamente repercutiu entre os fãs.

O evento marcou a estreia da Festa do João, uma celebração que promete se tornar tradição na vida do filho de Faustão. A reunião contou com convidados famosos e amigos próximos, sendo também um momento especial para João Silva, que recentemente estreou o seu próprio programa no SBT, exibido nas noites de sábado.

