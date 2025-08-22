Cariúcha e filho de Gugu são flagrados aos beijos em festa; veja vídeo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 22 de agosto de 2025 às 08:21
Cariúcha e João Augusto Liberato, filho do apresentador Gugu, deram o que falar na noite de quinta-feira (21). A apresentadora, de 41 anos, e o jovem de 23 foram flagrados aos beijos durante a festa organizada por João Silva, herdeiro de Fausto Silva, em São Paulo. O registro do momento íntimo foi compartilhado por Lucas Guimarães em seu Instagram e rapidamente repercutiu entre os fãs.
O evento marcou a estreia da Festa do João, uma celebração que promete se tornar tradição na vida do filho de Faustão. A reunião contou com convidados famosos e amigos próximos, sendo também um momento especial para João Silva, que recentemente estreou o seu próprio programa no SBT, exibido nas noites de sábado.
Cariúcha
Em entrevista à revista Quem, João explicou a ideia de transformar o encontro em um marco anual. “Eu sou uma pessoa que sempre gostou de receber. Eu faço bastante festa em casa, pros amigos, e acho que fazer um evento desse pode virar algo anual. É a ‘pizza líquida do João’, né? Porque agora eu não sou mais um cara da noite, eu gosto mais da festa. Meu pai sempre teve a pizza em casa com os amigos, com a família, com os colegas da classe artística… Eu quero transformar isso em uma tradição também, só que agora com festa. E não é festa social, da turma toda arrumada, chata, de ficar falando no microfone”, afirmou.