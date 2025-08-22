TRETA

Paola Carosella e Blogueirinha apagam vídeos após polêmica sobre romance com Fogaça

Cortes da entrevista viralizaram nas redes sociais, mas chef negou romance com o ex-colega do MasterChef

Heider Sacramento

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 07:49

Paola e Blogueirinha apagam cortes de entrevista após polêmica com Fogaça Crédito: Reprodução

A entrevista de Paola Carosella no programa “De Frente com Blogueirinha” virou alvo de polêmica e terminou com a exclusão de todos os cortes publicados nas redes sociais. Tanto a chef argentina, de 52 anos, quanto a influenciadora digital, de 31, removeram os vídeos da conversa, que havia ido ao ar na última semana. O episódio ainda levantou rumores de desentendimento entre as duas, já que elas deixaram de se seguir no Instagram.

A repercussão começou quando Blogueirinha perguntou de forma direta sobre um possível envolvimento entre Paola e Henrique Fogaça, com quem a cozinheira dividiu a bancada do MasterChef Brasil durante anos. Em tom irônico, Paola respondeu que era “bonito deixar as pessoas imaginarem”, o que alimentou a curiosidade do público e fez o trecho viralizar nas redes.

Diante da onda de especulações, a chef decidiu se pronunciar em seu perfil no Instagram. “Não tem nem teve um caso nunca, não, minha gente”, escreveu Paola, encerrando os boatos e elogiando o colega de reality. “O Fogaça é genial, super dedicado à família e ao trabalho”, acrescentou.