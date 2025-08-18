SÉRIE DE FALHAS

Vatapá, melancia em árvore e 'água dura': Blogueirinha é detonada após erros bizarros no Show do Milhão

Influenciadora viralizou por não saber responder perguntas fáceis em participação no quadro

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 14:26

Blogueirinha no Show do Milhão Crédito: Reprodução/Instagram

A participação de Blogueirinha no segundo episódio do Show do Milhão Celebridade, exibido no último domingo (17), viralizou nas redes sociais. Mas não de uma forma positiva. A série de erros bizarros da influenciadora no quadro do Programa Silvio Santos, do SBT, fizeram com que ela fosse chamada de “burra” nas redes sociais.

Na atração, Blogueirinha pediu a ajuda dos universitários logo na primeira questão, que perguntava: "Qual cachorro de desenho animado é da raça beagle?". As alternativas eram: Muttley, Bionicão, Pluto e Snoopy. A ajuda funcionou: os universitários indicaram que Snoopy era a resposta correta, e a participante avançou no jogo.

Em seguida, a influenciadora pulou três perguntas quase em sequência. Ela não sabia que Roberto Carlos foi o cantor que popularizou o bordão "É uma brasa, mora!" nos anos 1960, nem que a famosa frase do livro O Pequeno Príncipe é "Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que… cativas".

Outro momento que viralizou foi quando Blogueirinha ficou confusa com a questão "qual dessas frutas não nasce em árvore". As opções eram laranja, abacate, pêssego e melancia, e a famosa quase respondeu "pêssego". Ela ainda pediu a ajuda das cartas, mas, sem conseguir eliminar alguma alternativa, acabou pulando.

A influenciadora também precisou recorrer a uma ajuda para dizer qual destes é um prato típico da Bahia: tacacá, vatapá, barreado ou chimarrão. Com o auxílio do app Passei Direto, ela respondeu corretamente: vatapá.

Outro momento de grande repercussão aconteceu quando Patrícia Abravanel entregou a resposta da seguinte pergunta: "Atualmente, se diz que uma pessoa que nasceu em 1970 é classificada como: baby boomer, millennial, geração X ou geração Z?". A anfitriã do Show do Milhão nasceu justamente neste ano e revelou acidentalmente ser da geração X, o que fez com que Blogueirinha acertasse a pergunta.

Na última pergunta, a influenciadora teria que responder como se chama a água em que é encontrada alta concentração de cálcio e magnésio. As alternativas eram: água dura (resposta correta), água pesada, água de guerra e água lustral. Ela não soube a resposta e desistiu, deixando o programa com R$ 30 mil.

Sem saber o que é pêssego, qual a raça do Snoopy e qualquer outra pergunta, Blogueirinha leva 30 mil reais pra casa no "Show do Milhão: Celebridades" do SBT. pic.twitter.com/ohYFiT1woE — Blogs Nation Brasil (@blogsnationbr) August 18, 2025

A famosa, por outro lado, respondeu corretamente algumas perguntas ao longo do Show do Milhão: que um livro digital é chamado de “e-book”; que a esposa de Rodrigo Faro se chama Vera Viel; que o jogador Adriano é quem recebeu o apelido “Imperador”; que a frase "A gente resolveu sair" pode ser substituída por "Nós resolvemos sair"; e que o adjetivo Junior tem o significado de "o mais novo".

Os acertos não minimizaram as críticas à influenciadora nas redes sociais. Muita gente ironizou a participação da apresentadora do "De Frente com Blogueirinha". "Eu já desconfiava que a Blogueirinha não era muito inteligente, mas quando ela disse que melancia nasce em árvore, tive a certeza de que a situação era ainda pior do que eu imaginava", detonou uma pessoa. "Blogueirinha: vou sair com um milhão // A realidade: R$ 30 mil", falou outra. "Precisaram facilitar pra Blogueirinha pra ver se ela acerta alguma coisa", apontou outra.