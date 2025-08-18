Acesse sua conta
Vatapá, melancia em árvore e 'água dura': Blogueirinha é detonada após erros bizarros no Show do Milhão

Influenciadora viralizou por não saber responder perguntas fáceis em participação no quadro

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 14:26

Blogueirinha no Show do Milhão
Blogueirinha no Show do Milhão Crédito: Reprodução/Instagram

A participação de Blogueirinha no segundo episódio do Show do Milhão Celebridade, exibido no último domingo (17), viralizou nas redes sociais. Mas não de uma forma positiva. A série de erros bizarros da influenciadora no quadro do Programa Silvio Santos, do SBT, fizeram com que ela fosse chamada de “burra” nas redes sociais.

Na atração, Blogueirinha pediu a ajuda dos universitários logo na primeira questão, que perguntava: "Qual cachorro de desenho animado é da raça beagle?". As alternativas eram: Muttley, Bionicão, Pluto e Snoopy. A ajuda funcionou: os universitários indicaram que Snoopy era a resposta correta, e a participante avançou no jogo.

Blogueirinha no Show do Milhão por Reprodução

Em seguida, a influenciadora pulou três perguntas quase em sequência. Ela não sabia que Roberto Carlos foi o cantor que popularizou o bordão "É uma brasa, mora!" nos anos 1960, nem que a famosa frase do livro O Pequeno Príncipe é "Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que… cativas".

Outro momento que viralizou foi quando Blogueirinha ficou confusa com a questão "qual dessas frutas não nasce em árvore". As opções eram laranja, abacate, pêssego e melancia, e a famosa quase respondeu "pêssego". Ela ainda pediu a ajuda das cartas, mas, sem conseguir eliminar alguma alternativa, acabou pulando.

A influenciadora também precisou recorrer a uma ajuda para dizer qual destes é um prato típico da Bahia: tacacá, vatapá, barreado ou chimarrão. Com o auxílio do app Passei Direto, ela respondeu corretamente: vatapá.

Outro momento de grande repercussão aconteceu quando Patrícia Abravanel entregou a resposta da seguinte pergunta: "Atualmente, se diz que uma pessoa que nasceu em 1970 é classificada como: baby boomer, millennial, geração X ou geração Z?". A anfitriã do Show do Milhão nasceu justamente neste ano e revelou acidentalmente ser da geração X, o que fez com que Blogueirinha acertasse a pergunta

Na última pergunta, a influenciadora teria que responder como se chama a água em que é encontrada alta concentração de cálcio e magnésio. As alternativas eram: água dura (resposta correta), água pesada, água de guerra e água lustral. Ela não soube a resposta e desistiu, deixando o programa com R$ 30 mil.

A famosa, por outro lado, respondeu corretamente algumas perguntas ao longo do Show do Milhão: que um livro digital é chamado de “e-book”; que a esposa de Rodrigo Faro se chama Vera Viel; que o jogador Adriano é quem recebeu o apelido “Imperador”; que a frase "A gente resolveu sair" pode ser substituída por "Nós resolvemos sair"; e que o adjetivo Junior tem o significado de "o mais novo". 

Os acertos não minimizaram as críticas à influenciadora nas redes sociais. Muita gente ironizou a participação da apresentadora do "De Frente com Blogueirinha". "Eu já desconfiava que a Blogueirinha não era muito inteligente, mas quando ela disse que melancia nasce em árvore, tive a certeza de que a situação era ainda pior do que eu imaginava", detonou uma pessoa. "Blogueirinha: vou sair com um milhão // A realidade: R$ 30 mil", falou outra. "Precisaram facilitar pra Blogueirinha pra ver se ela acerta alguma coisa", apontou outra.

Apesar dos erros bizarros, muita gente apontou que a influenciadora estaria atuando em sua participação no game show, já que está divulgando a segunda temporada da novela "Blogueirinha, A Feia", que agora se chamará "Blogueirinha, A Burra". Diante da repercussão, a famosa gravou um vídeo em forma de "carta aberta" e ironizou as críticas recebidas.

