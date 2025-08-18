Acesse sua conta
Lívia Andrade é acusada de minimizar queda de avião no Brasil: 'Um negocinho aqui por perto'

Acidente aéreo deixou um homem morto e uma mulher ferida em Santa Catarina

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 13:17

Lívia Andrade teria minimizado acidente aéreo em Santa Catarina
Lívia Andrade teria minimizado acidente aéreo em Santa Catarina Crédito: Reprodução/Instagram e Corpo de Bombeiros/Divulgação

A apresentadora Lívia Andrade foi acusada nas redes sociais de minimizar o acidente aéreo que aconteceu no último domingo (17) em Bom Retiro, na Serra de Santa Catarina. Um homem de 61 anos, identificado como o empresário José Germano Luchmann, de 61 anos, morreu e uma mulher, de 49, foi resgatada com fratura exposta nas pernas e traumatismo cranioencefálico grave, além de outros ferimentos.

O episódio aconteceu pouco antes de Lívia embarcar em um voo na região. Amigos da apresentadora, preocupados, passaram a procurá-la. Ela publicou um vídeo no Instagram afirmando que estava bem. "Tô aqui ó, vivona e vivendo. Os meus amigos estão me ligando, teve um negocinho aqui por perto, então o povo já começa a me ligar pra ver se eu tô viva. Mais viva do que nunca", falou.

O uso da palavra "negocinho", porém, repercutiu mal nas redes sociais. Vários internautas criticaram a apresentadora, a acusando de minimizar a queda do avião - e, principalmente, o fato de o acidente aéreo der deixado uma vítima fatal.

Lívia se pronunciou mais uma vez, e afirmou que desconhecia a gravidade da situação no momento em que gravou o vídeo. "Eu estava embarcando, entrando no avião, e comecei a receber mensagens e atendi uma ligação rápido porque ia perder o sinal. Perguntei o que aconteceu e um amigo disse que parecia que tinha caído um avião na serra", relatou.

"Eu não sabia o que estava acontecendo de verdade. Estava prestes a decolar", completou. Ela reforçou que seu comentário não teve a intenção de minimizar a tragédia. "Não é pra minimizar, é só pra não dizer acidente, tragédia. Como eu vou falar de algo que eu não sei? Depois, eu soube".

