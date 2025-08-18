FAMOSOS

Fernanda Lima revela que menopausa afetou libido e casamento com Rodrigo Hilbert

Apresentadora falou sobre sintomas físicos, noites sem dormir e o impacto emocional dessa fase

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 12:43

Rodrigo Wilbert e Fernanda Lima Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Fernanda Lima, 47 anos, abriu o coração ao falar sobre os desafios da menopausa e como ela impactou diretamente sua rotina e vida conjugal com Rodrigo Hilbert, seu parceiro há quase 20 anos.

Em entrevista ao Fantástico, a apresentadora relatou ter enfrentado mudanças hormonais intensas, com sintomas físicos marcantes, como noites em claro e suor excessivo, que surgiam de forma inesperada. "Teve uma noite que acordei fritando igual a tampinha de marmita. Suava muito, levantei da cama e fiquei parada no escuro pensando: isso não é normal", lembrou Fernanda, ressaltando que episódios semelhantes se repetiram por dias.

Mais do que o desconforto físico, a perda da libido foi o aspecto que mais a impactou. "O mais chocante da menopausa para mim foi perder a vontade de transar. Isso mexeu comigo como mulher e acabou interferindo no meu casamento. Dizer não para o Rodrigo Hilbert é uma responsabilidade enorme", afirmou, de forma sincera.

Fernanda contou que demorou para relacionar os sintomas à menopausa, mas percebeu que se tratava de uma fase natural da vida, com efeitos emocionais e afetivos significativos.