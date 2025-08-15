FAMOSOS

Solteiro há 10 anos, Alexandre Borges revela desejo de se apaixonar novamente: 'Ainda dá tempo'

Ator comentou a morte da mãe, a vida após o divórcio de Júlia Lemmertz e como lida com a própria velhice

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 15:25

Alexandre Borges no Conversa com Bial Crédito: Reprodução/TV Globo

Alexandre Borges, de 59 anos, abriu o coração sobre a solidão e os desafios de lidar com perdas familiares em entrevista ao podcast Surubaum, em 17 de junho. Solteiro desde o divórcio de Júlia Lemmertz, em 2015, o ator revelou que sente falta do convívio com seus entes queridos, especialmente após a morte da mãe, Rosa Borges, em 2021.

"Perdi pai, mãe, tios, avós, amigos. Meus filhos já têm suas próprias vidas. É um mundo novo, e ainda estou aprendendo a lidar com ele", afirmou Borges, pai de Miguel Corrêa, de 25 anos. O ator destacou que, mesmo com a vida social e profissional ativa, sente falta da proximidade familiar: "Não é que eu seja isolado, mas sinto falta daquela conversinha com a minha mãe. Nasce-se sozinho e se morre sozinho, e é preciso aprender a viver assim", explicou.

O ator também falou sobre envelhecimento e aceitação: "Estou assumindo minha velhice, quero manter curiosidade e frescor, mas também aproveitar essa fase da vida. Não quero obrigações, quero meu tempo". Borges destacou que a experiência de ver o filho crescer intensifica a nostalgia e a saudade.

Alexandre Borges 1 de 7

Sobre relacionamentos e afetividade, Alexandre se mostrou esperançoso: "O sexo ficou mais tântrico, mas a qualidade aumentou. Estou em um momento em que quero me apaixonar novamente e até considerar um casamento". Ele lembrou os 22 anos de união com Júlia Lemmertz e se definiu como "casamenteiro", destacando a evolução pessoal ao longo dos anos.