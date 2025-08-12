Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fiuk expõe mágoa com Fábio Jr. e lembra drama da mãe: 'Imperdoável'

Ator e cantor mantém distância do pai desde 2023 e não supera episódio envolvendo Cristina Karthalian, sua mãe

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 13:28

Fiuk e o pai, Fábio Jr.
Fiuk e o pai, Fábio Jr. Crédito: Reprodução/Instagram

A relação entre Fiuk e Fábio Jr. parece estar cada vez mais distante. O clima familiar azedou de vez e voltou aos holofotes no último fim de semana, quando o cantor e ator usou o Dia dos Pais para lançar uma propaganda com tom de indireta ao astro. Por trás das brincadeiras, existe um ressentimento que Fiuk afirma carregar, especialmente por um episódio envolvendo sua mãe, a artista plástica Cristina Karthalian.

Discreta e carismática, Cristina, também conhecida como Cristina Galvão, vive longe dos holofotes e mantém quase 70 mil seguidores no Instagram, onde se apresenta como influenciadora de mulheres maduras, falando sobre arte, lifestyle e família. Aos 66 anos, ela raramente atualiza as redes sociais, mas guarda memórias marcantes do relacionamento com Fábio Jr., com quem foi casada de 1986 a 1990. Dessa união nasceram Tainá, Krizia e Fiuk, este último chegando ao mundo pouco antes do divórcio.

Leia mais

Imagem - Filhas de Silvio Santos se emocionam no 1ª Dia dos Pais sem o apresentador

Filhas de Silvio Santos se emocionam no 1ª Dia dos Pais sem o apresentador

Imagem - Lucas Leto, Sardinha de 'Vale Tudo', substitui MC Livinho no 'Dança dos Famosos' após acidente

Lucas Leto, Sardinha de 'Vale Tudo', substitui MC Livinho no 'Dança dos Famosos' após acidente

Imagem - Diogo Nogueira perde a paciência e xinga torcedores do Galo durante show; veja

Diogo Nogueira perde a paciência e xinga torcedores do Galo durante show; veja

A artista já contou em entrevistas que conheceu o cantor por acaso, numa danceteria no Morumbi. “Estava subindo a escada e ele descendo. Nos olhamos, ele perguntou meu nome e signo. Achei que não ia lembrar de mim no dia seguinte, mas à noite seguinte ele estava lá e me chamou para sentar ao lado dele”, relembrou.

O episódio que mais abalou a relação de pai e filho veio anos depois, quando Cristina enfrentou um grave problema de saúde que exigiu altos custos com tratamentos e internações. Fiuk pediu ajuda financeira a Fábio Jr., mas, segundo ele, a resposta foi negativa, algo que o ator considera “imperdoável”.

Fiuk e Fábio Jr.

Fiuk lamenta ausência de Fábio Jr. em post do Dia dos Pais por Reprodução/Instagram
Fiuk e o pai, Fábio Jr. por Reprodução/Instagram
Fiuk e Fábio Jr. por Reprodução
Fiuk e Fábio Jr. por Reprodução
Fiuk e Fábio Jr. por Reprodução
Fiuk e Fábio Jr. por Reprodução
Fiuk e Fábio Jr. por Reprodução
Fiuk e Fabio Jr. por Reprodução/Instagram
1 de 8
Fiuk lamenta ausência de Fábio Jr. em post do Dia dos Pais por Reprodução/Instagram

No último domingo (10), o cantor publicou um vídeo publicitário em que, simulando receber o pai na porta, abre para dar boas-vindas… a uma guitarra. “Nem sempre a gente teve uma relação boa, mas agora a gente se reencontrou”, diz na gravação, referindo-se ao instrumento e não a Fábio.

Embora a postagem tenha tom de piada, a distância é real: os dois estão afastados desde 2023. O desgaste começou antes, ainda no “BBB 21”, quando Fiuk ignorou o conselho do pai e aceitou o convite para o reality. Na época, morava em um anexo da mansão de Fábio, em Alphaville. Ao sair do programa com o 2º lugar, descobriu que teria de deixar o local.

Cristina Galvão, artista plástica e mãe de Fiuk

Cristina Galvão é artista plástica e mãe de Fiuk por Reprodução/Instagram
Cristina Galvão é artista plástica e mãe de Fiuk por Reprodução/Instagram
Cristina Galvão é artista plástica e mãe de Fiuk por Reprodução/Instagram
Cristina Galvão é artista plástica e mãe de Fiuk por Reprodução/Instagram
Cristina Galvão é artista plástica e mãe de Fiuk por Reprodução/Instagram
Cristina Galvão é artista plástica e mãe de Fiuk por Reprodução/Instagram
Fiuk lamenta ausência de Fábio Jr. em post do Dia dos Pais por Reprodução/Instagram
Cristina Galvão é artista plástica e mãe de Fiuk por Reprodução/Instagram
Cristina Galvão é artista plástica e mãe de Fiuk por Reprodução/Instagram
Cristina Galvão é artista plástica e mãe de Fiuk por Reprodução/Instagram
Cristina Galvão é artista plástica e mãe de Fiuk por Reprodução/Instagram
1 de 11
Cristina Galvão é artista plástica e mãe de Fiuk por Reprodução/Instagram

Mesmo com trabalhos juntos após o reality, os desentendimentos só aumentaram. Fontes próximas afirmam que a relação de Fiuk com Fernanda Pascucci, esposa de Fábio há 14 anos, também pesou para o afastamento. Em março deste ano, Fiuk voltou a criticar publicamente o pai: “Eu fazia show para 30 mil pessoas e, quando chegava em casa, meu próprio pai me desvalidava, fazia eu me sentir um nada”.

No Dia dos Pais de 2024, ainda tentou uma reconciliação com uma mensagem emocionada, mas não obteve resposta. 

Leia mais

Imagem - Vai fazer o Enem 2025? Veja seis possíveis temas da redação

Vai fazer o Enem 2025? Veja seis possíveis temas da redação

Imagem - 4 hábitos que os homens devem adotar para viver melhor

4 hábitos que os homens devem adotar para viver melhor

Imagem - 8 vegetais verdes-escuros que ajudam a prevenir doenças

8 vegetais verdes-escuros que ajudam a prevenir doenças

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Fábio Jr. e Fiuk estão afastados há três anos; conflitos financeiros e com madrasta aprofundam crise familiar

Depois de criticar Fábio Jr, Fiuk abandona entrevista no Lollapalooza

Fiuk fala sobre rejeição do pai e polêmica com música de J. Eskine; veja vídeo

Após a repercussão, Fiuk confirma que texto para Fábio Jr. foi copiado da internet

Fiuk volta a lamentar ausência de Fábio Jr. no Dia dos Pais e confessa uso de texto pronto

Mais recentes

Imagem - É hoje! Cena clássica da maionese envenenada movimenta capítulo de 'Vale Tudo' desta terça (12)

É hoje! Cena clássica da maionese envenenada movimenta capítulo de 'Vale Tudo' desta terça (12)
Imagem - Após lançamento adiado ‘Shrek 5’ ganha data de estreia; veja quando

Após lançamento adiado ‘Shrek 5’ ganha data de estreia; veja quando
Imagem - Ju Moraes surge agarradinha com atriz de 'Verdades Secretas'

Ju Moraes surge agarradinha com atriz de 'Verdades Secretas'

MAIS LIDAS

Imagem - Instituto Federal abre 100 vagas para professores com salários de até R$ 13.216,85
01

Instituto Federal abre 100 vagas para professores com salários de até R$ 13.216,85

Imagem - Inscrições para processo seletivo da Secult-BA com 180 vagas encerram hoje (12)
02

Inscrições para processo seletivo da Secult-BA com 180 vagas encerram hoje (12)

Imagem - Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil
03

Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso com 66 vagas e salários iniciais de até R$ 11 mil
04

Prefeitura abre concurso com 66 vagas e salários iniciais de até R$ 11 mil