Fiuk expõe mágoa com Fábio Jr. e lembra drama da mãe: 'Imperdoável'

Ator e cantor mantém distância do pai desde 2023 e não supera episódio envolvendo Cristina Karthalian, sua mãe

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 13:28

Fiuk e o pai, Fábio Jr. Crédito: Reprodução/Instagram

A relação entre Fiuk e Fábio Jr. parece estar cada vez mais distante. O clima familiar azedou de vez e voltou aos holofotes no último fim de semana, quando o cantor e ator usou o Dia dos Pais para lançar uma propaganda com tom de indireta ao astro. Por trás das brincadeiras, existe um ressentimento que Fiuk afirma carregar, especialmente por um episódio envolvendo sua mãe, a artista plástica Cristina Karthalian.

Discreta e carismática, Cristina, também conhecida como Cristina Galvão, vive longe dos holofotes e mantém quase 70 mil seguidores no Instagram, onde se apresenta como influenciadora de mulheres maduras, falando sobre arte, lifestyle e família. Aos 66 anos, ela raramente atualiza as redes sociais, mas guarda memórias marcantes do relacionamento com Fábio Jr., com quem foi casada de 1986 a 1990. Dessa união nasceram Tainá, Krizia e Fiuk, este último chegando ao mundo pouco antes do divórcio.

A artista já contou em entrevistas que conheceu o cantor por acaso, numa danceteria no Morumbi. “Estava subindo a escada e ele descendo. Nos olhamos, ele perguntou meu nome e signo. Achei que não ia lembrar de mim no dia seguinte, mas à noite seguinte ele estava lá e me chamou para sentar ao lado dele”, relembrou.

O episódio que mais abalou a relação de pai e filho veio anos depois, quando Cristina enfrentou um grave problema de saúde que exigiu altos custos com tratamentos e internações. Fiuk pediu ajuda financeira a Fábio Jr., mas, segundo ele, a resposta foi negativa, algo que o ator considera “imperdoável”.

No último domingo (10), o cantor publicou um vídeo publicitário em que, simulando receber o pai na porta, abre para dar boas-vindas… a uma guitarra. “Nem sempre a gente teve uma relação boa, mas agora a gente se reencontrou”, diz na gravação, referindo-se ao instrumento e não a Fábio.

Embora a postagem tenha tom de piada, a distância é real: os dois estão afastados desde 2023. O desgaste começou antes, ainda no “BBB 21”, quando Fiuk ignorou o conselho do pai e aceitou o convite para o reality. Na época, morava em um anexo da mansão de Fábio, em Alphaville. Ao sair do programa com o 2º lugar, descobriu que teria de deixar o local.

Mesmo com trabalhos juntos após o reality, os desentendimentos só aumentaram. Fontes próximas afirmam que a relação de Fiuk com Fernanda Pascucci, esposa de Fábio há 14 anos, também pesou para o afastamento. Em março deste ano, Fiuk voltou a criticar publicamente o pai: “Eu fazia show para 30 mil pessoas e, quando chegava em casa, meu próprio pai me desvalidava, fazia eu me sentir um nada”.