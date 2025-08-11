Acesse sua conta
Fábio Jr. e Fiuk estão afastados há três anos; conflitos financeiros e com madrasta aprofundam crise familiar

Cantor alfineta o pai em vídeo publicitário e revela histórico de conflitos que envolvem falta de apoio

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 14:45

A relação entre Fábio Jr., de 71 anos, e seu filho Fiuk, 34, permanece fragilizada há cerca de três anos, com episódios recentes aprofundando ainda mais o distanciamento entre pai e filho. Fiuk chamou atenção no último domingo (10), ao divulgar um vídeo para o Dia dos Pais em que ironiza a ausência do pai em sua vida.

No vídeo, Fiuk abre a porta de casa esperando receber o pai, mas encontra apenas sua guitarra, momento que ele aproveita para fazer uma homenagem ambígua. “Nem sempre a gente teve uma relação muito boa. A gente ficou afastado durante um tempo, mas agora a gente se reencontrou... Pode ser para abraçar o seu pai, para fugir dele também (risos)”, afirmou o cantor, deixando subentendida a complexidade da relação.

Os conflitos entre pai e filho, no entanto, vão além do tom bem-humorado do vídeo. Em março de 2025, Fiuk voltou a expor a crise ao falar da falta de apoio que sentiu ao longo da carreira. “Eu fazia show para 20, 30 mil pessoas e, quando eu chegava em casa, meu próprio pai me desvalidava na minha própria casa, fazia eu me sentir um nada”, declarou, relembrando dificuldades no início da trajetória musical.

Desde 2020, quando Fiuk entrou no Big Brother Brasil, a relação entre eles já apresentava sinais claros de deterioração. Na época, o cantor morava em um anexo da mansão de Fábio Jr. em Alphaville (SP), mas após a exposição no reality show, foi informado que precisaria se mudar. A decisão teria sido influenciada pelo clima tenso com Fernanda Pascucci, madrasta de Fiuk e esposa de Fábio Jr. há 14 anos.

