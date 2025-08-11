Acesse sua conta
Gilberto Gil desabafa sobre perdas na família e emociona ao dizer: ‘É esquisito enterrar filhos’

Cantor falou no “Fantástico” sobre o luto recente da filha e a tragédia que marcou a morte do filho em 1990

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 13:37

Gilberto Gil e Pedro Gil
Gilberto Gil e Pedro Gil Crédito: Reprodução

Gilberto Gil abriu o coração ao falar sobre as dores mais profundas de sua vida: a morte do filho Pedro Gil, em 1990, e, mais recentemente, da filha Preta Gil, em julho deste ano. Em entrevista à jornalista Poliana Abritta, no Fantástico, o cantor refletiu sobre a inversão da ordem natural da vida e como cada perda deixou marcas únicas.

“Eu já tinha perdido um filho lá atrás, de uma forma muito trágica. Eu me pronunciei muito enfaticamente a respeito disso, quase como uma queixa, né? Poxa vida! Os meninos nascem para enterrar a gente. Fica esquisito a gente ter que enterrar os filhos”, desabafou Gil.

Pedro, que seguia os passos do pai na música como baterista da banda Egotrip, morreu aos 19 anos, após o carro em que estava capotar na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, enquanto voltava de São Paulo. A morte repentina foi um golpe abrupto para a família. “Às vezes, os velhos têm a impressão de que os filhos vão enterrá-los, né? Mas às vezes não, a gente tem que enterrar os filhos”, completou o artista.

Gil destacou que a música e o apoio da família têm sido fundamentais para atravessar o luto, que ele define como uma mistura de tristeza profunda e reflexão sobre a fragilidade da vida. “Apesar da dor, é preciso encarar para seguir em frente”, afirmou o cantor, emocionando os fãs com sua sinceridade.

