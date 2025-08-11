Gilberto Gil desabafa sobre perdas na família e emociona ao dizer: ‘É esquisito enterrar filhos’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 11 de agosto de 2025 às 13:37
Gilberto Gil abriu o coração ao falar sobre as dores mais profundas de sua vida: a morte do filho Pedro Gil, em 1990, e, mais recentemente, da filha Preta Gil, em julho deste ano. Em entrevista à jornalista Poliana Abritta, no Fantástico, o cantor refletiu sobre a inversão da ordem natural da vida e como cada perda deixou marcas únicas.
“Eu já tinha perdido um filho lá atrás, de uma forma muito trágica. Eu me pronunciei muito enfaticamente a respeito disso, quase como uma queixa, né? Poxa vida! Os meninos nascem para enterrar a gente. Fica esquisito a gente ter que enterrar os filhos”, desabafou Gil.
Homenagem de Gilberto Gil para Preta Gil
Pedro, que seguia os passos do pai na música como baterista da banda Egotrip, morreu aos 19 anos, após o carro em que estava capotar na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, enquanto voltava de São Paulo. A morte repentina foi um golpe abrupto para a família. “Às vezes, os velhos têm a impressão de que os filhos vão enterrá-los, né? Mas às vezes não, a gente tem que enterrar os filhos”, completou o artista.
Gil destacou que a música e o apoio da família têm sido fundamentais para atravessar o luto, que ele define como uma mistura de tristeza profunda e reflexão sobre a fragilidade da vida. “Apesar da dor, é preciso encarar para seguir em frente”, afirmou o cantor, emocionando os fãs com sua sinceridade.