Veja a lista completa de veteranos e famosos cotados para o BBB 26

Nova edição estreia em 12 de janeiro e aposta em ex-BBBs, celebridades especuladas e mudanças no formato

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 17:34

Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil
Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil Crédito: Divulgação/TV Globo

O Big Brother Brasil 26 estreia no dia 12 de janeiro de 2026 e promete movimentar o público logo no início com a criação de um novo grupo no jogo. Além de Pipoca e Camarote, a temporada contará com a presença de veteranos, ex-participantes que retornam à casa para disputar o prêmio novamente. A TV Globo ainda não confirmou nomes oficialmente, mas as especulações seguem intensas.

Veteranos cotados

Entre os nomes mais comentados está Ana Paula Renault, do BBB 16. A ex-sister ficou marcada pelo bordão “Olha ela”, popularizado após um paredão falso, e é apontada como presença praticamente certa segundo informações divulgadas pelo jornalista Muka. Ela também participou de A Fazenda em 2018, o que reforça sua familiaridade com realities.

Veteranos cotados para o BBB 26

Ana Paula Renault - Ex-BBB 16, lembrada pelo bordão “Olha ela” e por forte protagonismo no jogo. por Reprodução
Arthur Picoli - Ex-BBB 21, nome conhecido por estratégias e embates na edição. por Reprodução
Sarah Andrade - Ex-BBB 21, ficou marcada pela parceria com Gil do Vigor e Juliette. por Reprodução
Jonas Sulzbach - Ex-BBB 12, ex-modelo e figura marcante de sua temporada. por Reprodução

Ana Paula Renault - Ex-BBB 16, lembrada pelo bordão “Olha ela” e por forte protagonismo no jogo. por Reprodução

Outro nome forte é o de Sarah Andrade, do BBB 21, que ganhou destaque ao formar um trio com Gil do Vigor e Juliette. A possibilidade de retorno da ex-sister é tratada como aposta pela colunista Carla Bittencourt.

Também circulam nas redes sociais os nomes de Arthur Picoli, do BBB 21, e Jonas Sulzbach, do BBB 12, ampliando a expectativa por embates entre participantes de diferentes gerações do programa.

Famosos cotados para o Camarote

O grupo Camarote está confirmado no BBB 26, embora a Globo ainda não tenha anunciado oficialmente nenhum participante. Tradicionalmente, o elenco só é revelado poucos dias antes da estreia, ao longo da programação da emissora.

Desde que foi criado em 2020, o Camarote reuniu nomes como Manu Gavassi, Bianca Andrade, Rafa Kalimann, Karol Conká, Projota, Arthur Aguiar, Jade Picon, Wanessa Camargo e Gracyanne Barbosa.

Famosos cotados para o Camarote

Klara Castanho - Atriz com imagem reservada, que poderia surpreender ao mostrar um lado mais estratégico longe dos holofotes da dramaturgia. por Reprodução
MC Carol - Cantora conhecida pelo discurso direto e personalidade forte, vista como potencial protagonista de conflitos e posicionamentos firmes no jogo. por Reprodução
Pedro Neschling - Ator discreto e de perfil observador, apontado como possível jogador silencioso dentro da casa. por Reprodução
Priscilla - Cantora com trajetória sólida e público fiel, nome que pode equilibrar emoção e estratégia no reality. por Reprodução
Lucas Leto - Ator jovem e popular nas redes, visto como aposta para movimentar o público mais novo. por Reprodução
Danielle Winits - Atriz experiente, com histórico de grandes papéis na TV, potencial para liderança e embates diretos. por Reprodução
Mariana Goldfarb - Modelo e influenciadora, nome associado a pautas comportamentais e possíveis debates intensos. por Reprodução
Cacau Protásio - Atriz e humorista, cotada para trazer leveza, espontaneidade e carisma à edição. por Reprodução
Arthur Zanetti - Ginasta olímpico, visto como disciplinado, competitivo e focado em provas físicas. por Reprodução
Arthur Nory - Ginasta medalhista, competitivo e concentrado, com vantagem em provas de resistência e agilidade. por Reprodução
Simaria Mendes - Cantora de personalidade forte, com potencial para protagonizar momentos marcantes e dividir opiniões. por Reprodução
Gabriel Fuentes - Ator em ascensão, com perfil comunicativo e possibilidade de se destacar nas relações sociais. por Reprodução
Thiago Martins - Ator e cantor carismático, apontado como forte no convívio e na construção de alianças. por Reprodução
Henri Castelli - Ator conhecido por papéis marcantes na TV, visto como possível líder em conflitos e estratégias. por Reprodução
Livinho - Cantor popular e expansivo, nome com potencial para agitar a casa e render momentos virais. por Reprodução
Christiane Torloni - Atriz consagrada, presença forte que pode impor respeito e gerar choques de gerações dentro do jogo. por Reprodução

Klara Castanho - Atriz com imagem reservada, que poderia surpreender ao mostrar um lado mais estratégico longe dos holofotes da dramaturgia. por Reprodução

Novidades do BBB 26

Além do retorno de ex-BBBs e da presença de celebridades, a edição 26 aposta em novas dinâmicas para aumentar a participação do público. Metade dos participantes poderá ser escolhida pelos espectadores, incluindo todos os integrantes do grupo Pipoca.

Antes da estreia, candidatos anônimos disputarão vagas em casas de vidro montadas em São Caetano do Sul, Brasília, Salvador, Manaus e Porto Alegre. Em cada cidade, quatro participantes concorrem, e o homem mais votado e a mulher mais votada pelo gshow garantem vaga no programa apresentado por Tadeu Schmidt.

O BBB 26 também prevê a possibilidade de substituir participantes considerados pouco participativos, reforçando a política de tolerância zero com as chamadas "plantas". O Big Fone ganhará três versões diferentes, com o público decidindo qual tocará e qual mensagem será transmitida.

A votação patrocinada passa a ser integrada ao Globoplay, permitindo votos durante o programa ao vivo. Outra novidade é o Cartola BBB, um fantasy game inspirado no futebol, em que o público monta times com participantes e soma pontos de acordo com o desempenho deles no jogo.

