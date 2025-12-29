REALITY SHOW

Veja a lista completa de veteranos e famosos cotados para o BBB 26

Nova edição estreia em 12 de janeiro e aposta em ex-BBBs, celebridades especuladas e mudanças no formato

Heider Sacramento

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 17:34

Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil Crédito: Divulgação/TV Globo

O Big Brother Brasil 26 estreia no dia 12 de janeiro de 2026 e promete movimentar o público logo no início com a criação de um novo grupo no jogo. Além de Pipoca e Camarote, a temporada contará com a presença de veteranos, ex-participantes que retornam à casa para disputar o prêmio novamente. A TV Globo ainda não confirmou nomes oficialmente, mas as especulações seguem intensas.

Veteranos cotados

Entre os nomes mais comentados está Ana Paula Renault, do BBB 16. A ex-sister ficou marcada pelo bordão “Olha ela”, popularizado após um paredão falso, e é apontada como presença praticamente certa segundo informações divulgadas pelo jornalista Muka. Ela também participou de A Fazenda em 2018, o que reforça sua familiaridade com realities.

Outro nome forte é o de Sarah Andrade, do BBB 21, que ganhou destaque ao formar um trio com Gil do Vigor e Juliette. A possibilidade de retorno da ex-sister é tratada como aposta pela colunista Carla Bittencourt.

Também circulam nas redes sociais os nomes de Arthur Picoli, do BBB 21, e Jonas Sulzbach, do BBB 12, ampliando a expectativa por embates entre participantes de diferentes gerações do programa.

Famosos cotados para o Camarote

O grupo Camarote está confirmado no BBB 26, embora a Globo ainda não tenha anunciado oficialmente nenhum participante. Tradicionalmente, o elenco só é revelado poucos dias antes da estreia, ao longo da programação da emissora.

Desde que foi criado em 2020, o Camarote reuniu nomes como Manu Gavassi, Bianca Andrade, Rafa Kalimann, Karol Conká, Projota, Arthur Aguiar, Jade Picon, Wanessa Camargo e Gracyanne Barbosa.

Novidades do BBB 26

Além do retorno de ex-BBBs e da presença de celebridades, a edição 26 aposta em novas dinâmicas para aumentar a participação do público. Metade dos participantes poderá ser escolhida pelos espectadores, incluindo todos os integrantes do grupo Pipoca.

Antes da estreia, candidatos anônimos disputarão vagas em casas de vidro montadas em São Caetano do Sul, Brasília, Salvador, Manaus e Porto Alegre. Em cada cidade, quatro participantes concorrem, e o homem mais votado e a mulher mais votada pelo gshow garantem vaga no programa apresentado por Tadeu Schmidt.

O BBB 26 também prevê a possibilidade de substituir participantes considerados pouco participativos, reforçando a política de tolerância zero com as chamadas "plantas". O Big Fone ganhará três versões diferentes, com o público decidindo qual tocará e qual mensagem será transmitida.