Assessora de Virginia quebra silêncio após boatos sobre affair com irmão de Vini Jr.

Maressa Lopes se posiciona depois de internautas sugerirem um suposto affair com Netinho e reação viraliza

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 16:08

Assessora de Virginia se pronuncia após rumores com irmão de Vini Jr. e corta especulações nas redes.
Assessora de Virginia se pronuncia após rumores com irmão de Vini Jr. Crédito: Reprodução

Maressa Lopes, amiga próxima e assessora de Virginia Fonseca, resolveu se manifestar após ter o nome envolvido em rumores nas redes sociais. A repercussão começou depois que ela apareceu em um vídeo ao lado de Netinho, irmão do jogador Vini Jr., o que foi suficiente para internautas criarem teorias e “shippar” os dois.

A gravação mostrava Maressa elogiando o carisma de Netinho e comentando que ele está solteiro. Em questão de minutos, o conteúdo ganhou força entre os seguidores, que passaram a sugerir um possível clima de romance e levantar especulações sobre um envolvimento entre eles.

Diante da proporção que o assunto tomou, a assessora decidiu se posicionar publicamente e encerrar qualquer tipo de boato. Em resposta direta, ela escreveu “Ele é um fofinho, lindo, mas tem idade para ser meu irmão e eu sou lésbica”.

A declaração foi rapidamente replicada por perfis de entretenimento e páginas de fofoca, recebendo apoio de seguidores que elogiaram a clareza e a forma objetiva com que Maressa tratou o assunto.

