Tadeu Schmidt dá spoilers sobre os participantes do BBB 26: 'Temos!'

Apresentador gravou vídeos respondendo aos questionamentos dos fãs do reality

  Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 16:28

Tadeu Schmidt dá spoilers sobre o BBB 26
Tadeu Schmidt dá spoilers sobre o BBB 26

O apresentador Tadeu Schmidt gravou uma série de vídeos nas redes sociais dando alguns spoilers sobre o Big Brother Brasil 2026, que estreia em janeiro na TV Globo. Para acalmar a ansiedade dos fãs do reality, o comunicador respondeu perguntas sobre o elenco da próxima edição que foram deixadas em posts no X pelos telespectadores. 

De início, Tadeu já garantiu: "É impossível você considerar fraca a nossa lista de participantes". Ele ainda revelou que o programa já definiu todos os nomes dos confinados que vão disputar pelo prêmio na casa mais vigiada do Brasil. "Já temos [os nomes], claro que não te contar mas temos", respondeu a um espectador. 

Em seguida, mais um spoiler dos grandes. Ao responder uma fã, o apresentador revelou que a edição de 2026 terá sim "um casal de participantes gostosos e que não sejam complicados de shippar". "Alias, um só não. Um casal só que você quer? Hahaha. Você tá muito humilde", riu, insinuando que serão pelo menos dois casais que entrarão no reality.

Tags:

bbb 26 Tadeu Schmidt big Brother Brasil

