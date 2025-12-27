BIG BROTHER

Tadeu Schmidt dá spoilers sobre os participantes do BBB 26: 'Temos!'

Apresentador gravou vídeos respondendo aos questionamentos dos fãs do reality

Elis Freire

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 16:28

Tadeu Schmidt dá spoilers sobre o BBB 26 Crédito: Reprodução

O apresentador Tadeu Schmidt gravou uma série de vídeos nas redes sociais dando alguns spoilers sobre o Big Brother Brasil 2026, que estreia em janeiro na TV Globo. Para acalmar a ansiedade dos fãs do reality, o comunicador respondeu perguntas sobre o elenco da próxima edição que foram deixadas em posts no X pelos telespectadores.

De início, Tadeu já garantiu: "É impossível você considerar fraca a nossa lista de participantes". Ele ainda revelou que o programa já definiu todos os nomes dos confinados que vão disputar pelo prêmio na casa mais vigiada do Brasil. "Já temos [os nomes], claro que não te contar mas temos", respondeu a um espectador.

BBB 26: Cotados para o grupo Veteranos (ex-BBBs) 1 de 9