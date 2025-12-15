Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Com Salvador na lista, saiba todas as cidades que vão receber a Casa de Vidro do BBB 26

Capital baiana foi escolhida como a representante da região Nordeste

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 09:52

Tadeu chmidt
Tadeu Schmidt Crédito: Reprodução | TV Globo

Todas as cinco cidades que vão receber Casas de Vidro do BBB 26 foram reveladas. A última da lista é Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a escolhida para receber a dinâmica, em janeiro, na região Sul. A estrutura estará localizada no Praia de Belas Shopping, no bairro Praia de Belas.

"Lá não falta um bom churrasco e um chimarrão quentinho. A hospitalidade desse povo aquece até em temperaturas negativas. Porto Alegre, a Casa de Vidro da região Sul é sua", disse Tadeu Schmidt, em um vídeo publicado nas redes sociais.

Os ex-BBBs que não ganharam e ficaram milionários

Sabrina Sato (BBB 3 – 2003): Mesmo sem vencer o BBB 3, Sabrina construiu uma das carreiras mais sólidas da TV brasileira, com contratos publicitários, programas próprios e forte presença digital por Reprodução
Grazi Massafera (BBB 5 – 2005): Vice-campeã do BBB 5, Grazi se consolidou como atriz de novelas, séries e cinema, tornando-se uma das ex-BBBs mais bem-sucedidas financeiramente. por Reprodução
Maíra Cardi (BBB 9 – 2009): Participante do BBB 9, Maíra transformou a visibilidade do reality em negócios milionários no mercado de saúde, bem-estar e produtos digitais. por Reprodução
Marcela Mc Gowan (BBB 20 – 2020): Após o BBB 20, Marcela viu seu curso online sobre sexualidade explodir em vendas enquanto ainda estava confinada, garantindo faturamento milionário. por Reprodução / Redes Sociais
Gil do Vigor (BBB 21 – 2021): Destaque do BBB 21, Gil acumulou contratos publicitários, projetos na TV e ações no mercado financeiro, ultrapassando cifras milionárias fora da casa. por Divulgação
Kerline Cardoso (BBB 21 – 2021): Primeira eliminada do BBB 21, Kerline transformou a exposição inicial em carreira como influenciadora, campanhas publicitárias e presença constante em eventos. por Reprodução
Eslovênia Marques (BBB 22 – 2022): Após o BBB 22, Eslovênia alcançou o valor do prêmio em menos de um ano com publicidade, redes sociais e trabalhos como influenciadora digital. por Reprodução/Instagram
Beatriz Reis (BBB 24 – 2024): Mesmo sem vencer o BBB 24, Bia fechou contratos com grandes marcas e alcançou faturamento equivalente ao prêmio principal do programa. por Reprodução
1 de 8
Sabrina Sato (BBB 3 – 2003): Mesmo sem vencer o BBB 3, Sabrina construiu uma das carreiras mais sólidas da TV brasileira, com contratos publicitários, programas próprios e forte presença digital por Reprodução

Antes, as outras quatro cidades já haviam sido conhecidas pelo público. Na quinta-feira (11), foi anunciado que, na região Sudeste, a dinâmica ocorrerá em São Caetano do Sul, em São Paulo, que também irá receber a BBB Experience. Na sexta-feira (12), Brasília, no Distrito Federal, foi confirmada como a escolhida da região Centro-Oeste.

Já no sábado (13), Tadeu revelou que a Casa de Vidro da região Nordeste ficará em Salvador. E, no domingo (14), Manaus ficou conhecida como a cidade que vai receber a estrutura na região Norte, além do anúncio de Porto Alegre na região Sul.

Todas as cinco residências vão abrigar quatro candidatos, que vão concorrer a duas vagas para entrar no reality show. O homem mais votado e a mulher mais votada vão garantir espaço no programa em decisão popular. O BBB 26 estreia em 12 de janeiro.

Leia mais

Imagem - Zezé Di Camargo pede que SBT retire especial de Natal após presença de Lula na emissora

Zezé Di Camargo pede que SBT retire especial de Natal após presença de Lula na emissora

Imagem - Silvia Abravanel curte comentário crítico às irmãs após convite a Lula e Alexandre de Moraes no SBT News

Silvia Abravanel curte comentário crítico às irmãs após convite a Lula e Alexandre de Moraes no SBT News

Imagem - Quem é Nick Reiner, filho de Rob Reiner e principal suspeito no caso do duplo homicídio

Quem é Nick Reiner, filho de Rob Reiner e principal suspeito no caso do duplo homicídio

Tags:

Bbb Reality Show Reality bbb 26 Tadeu Schmidt

Mais recentes

Imagem - Anjo da Abundância abre caminhos e favorece esses 4 signos hoje (15 de dezembro)

Anjo da Abundância abre caminhos e favorece esses 4 signos hoje (15 de dezembro)
Imagem - Quanto tempo de caminhada é suficiente para proteger o coração? O que importa são os minutos, não os passos

Quanto tempo de caminhada é suficiente para proteger o coração? O que importa são os minutos, não os passos
Imagem - Zezé Di Camargo pede que SBT retire especial de Natal após presença de Lula na emissora

Zezé Di Camargo pede que SBT retire especial de Natal após presença de Lula na emissora

MAIS LIDAS

Imagem - Quem é Nick Reiner filho de Rob Reiner e principal suspeito no caso do duplo homicídio
01

Quem é Nick Reiner filho de Rob Reiner e principal suspeito no caso do duplo homicídio

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (15 de dezembro) é O Livro: mistérios e sentimentos ainda não revelados virão à tona
02

Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (15 de dezembro) é O Livro: mistérios e sentimentos ainda não revelados virão à tona

Imagem - Operação resgata 160 aves silvestres e apreende 502 m³ de madeira ilegal
03

Operação resgata 160 aves silvestres e apreende 502 m³ de madeira ilegal

Imagem - ‘Vai pagar com a vida’: saiba como advogada presa em Salvador virou chefe do BDM
04

‘Vai pagar com a vida’: saiba como advogada presa em Salvador virou chefe do BDM