Com Salvador na lista, saiba todas as cidades que vão receber a Casa de Vidro do BBB 26

Capital baiana foi escolhida como a representante da região Nordeste

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 09:52

Tadeu Schmidt Crédito: Reprodução | TV Globo

Todas as cinco cidades que vão receber Casas de Vidro do BBB 26 foram reveladas. A última da lista é Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a escolhida para receber a dinâmica, em janeiro, na região Sul. A estrutura estará localizada no Praia de Belas Shopping, no bairro Praia de Belas.

"Lá não falta um bom churrasco e um chimarrão quentinho. A hospitalidade desse povo aquece até em temperaturas negativas. Porto Alegre, a Casa de Vidro da região Sul é sua", disse Tadeu Schmidt, em um vídeo publicado nas redes sociais.

Antes, as outras quatro cidades já haviam sido conhecidas pelo público. Na quinta-feira (11), foi anunciado que, na região Sudeste, a dinâmica ocorrerá em São Caetano do Sul, em São Paulo, que também irá receber a BBB Experience. Na sexta-feira (12), Brasília, no Distrito Federal, foi confirmada como a escolhida da região Centro-Oeste.

Já no sábado (13), Tadeu revelou que a Casa de Vidro da região Nordeste ficará em Salvador. E, no domingo (14), Manaus ficou conhecida como a cidade que vai receber a estrutura na região Norte, além do anúncio de Porto Alegre na região Sul.