Com Salvador na lista, saiba todas as cidades que vão receber a Casa de Vidro do BBB 26

Giuliana Mancini
Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 09:52
Todas as cinco cidades que vão receber Casas de Vidro do BBB 26 foram reveladas. A última da lista é Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a escolhida para receber a dinâmica, em janeiro, na região Sul. A estrutura estará localizada no Praia de Belas Shopping, no bairro Praia de Belas.
"Lá não falta um bom churrasco e um chimarrão quentinho. A hospitalidade desse povo aquece até em temperaturas negativas. Porto Alegre, a Casa de Vidro da região Sul é sua", disse Tadeu Schmidt, em um vídeo publicado nas redes sociais.
Antes, as outras quatro cidades já haviam sido conhecidas pelo público. Na quinta-feira (11), foi anunciado que, na região Sudeste, a dinâmica ocorrerá em São Caetano do Sul, em São Paulo, que também irá receber a BBB Experience. Na sexta-feira (12), Brasília, no Distrito Federal, foi confirmada como a escolhida da região Centro-Oeste.
Já no sábado (13), Tadeu revelou que a Casa de Vidro da região Nordeste ficará em Salvador. E, no domingo (14), Manaus ficou conhecida como a cidade que vai receber a estrutura na região Norte, além do anúncio de Porto Alegre na região Sul.
Todas as cinco residências vão abrigar quatro candidatos, que vão concorrer a duas vagas para entrar no reality show. O homem mais votado e a mulher mais votada vão garantir espaço no programa em decisão popular. O BBB 26 estreia em 12 de janeiro.