Marido de Isabel Veloso atualiza estado de saúde da influenciadora: 'Segue sedada'

Influenciadora está na UTI do Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 14:42

Lucas Borbas e Isabel Veloso
Lucas Borbas e Isabel Veloso Crédito: Reprodução/Instagram

Marido de Isabel Veloso, Lucas Borbas usou as redes sociais, nesta segunda-feira (15), para atualizar sobre o estado de saúde da esposa. Ela foi internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba (PR), após ser diagnosticada com uma pneumonia grave em meio ao tratamento de um linfoma de Hodgkin, diagnóstico que recebeu aos 15 anos.

"Isabel segue estável. Alguns exames ainda não ficaram prontos, entre eles o mais importante no momento: A biópsia do intestino, que é o que vai nos mostrar com mais precisão o que realmente está acontecendo", informou Lucas.

Isabel Veloso e o marido, Lucas Borbas

Marido atualizou quadro de saúde de Isabel Veloso por Reprodução/Instagram
Lucas Borbas posta sobre Isabel Veloso por Reprodução/Instagram
Lucas Borbas chorou ao falar de Isabel Veloso por Reprodução
Isabel Veloso por Reprodução/Instagram
Isabel Veloso por Reprodução/Instagram
Isabel Veloso por Reprodução/Instagram
Isabel Veloso por Reprodução/Instagram
Isabel Veloso por Reprodução/Instagram
Isabel Veloso inicia transplante de medula com doação do pai por Reprodução
Isabel Veloso por Reprodução/Instagram
Isabel Veloso por Reprodução
1 de 11
Marido atualizou quadro de saúde de Isabel Veloso por Reprodução/Instagram

"Enquanto aguardamos os resultados, os médicos e toda equipe estão fazendo tudo o que está no alcance para manter a Isabel bem, oferecendo todo o cuidado necessário. Para que ela não sinta dor nem desconforto, a Isabel segue sedada, sendo acompanhada de perto em todos os detalhes", continuou.

Por fim, ele concluiu: "Agradeço, de coração, todo o carinho, as mensagens e as orações. Elas têm sido muito importantes para nós".

Isabel trata um linfoma de Hodgkin desde os 15 anos e foi internada no dia 27 de novembro após ter uma piora no quadro respiratório e precisar ser intubada. Ela e Lucas são pais de Arthur, de 11 meses.

Tags:

Uti Influenciadora Isabel Veloso Lucas Borbas

