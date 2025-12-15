FAMOSOS

Marido de Isabel Veloso atualiza estado de saúde da influenciadora: 'Segue sedada'

Influenciadora está na UTI do Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 14:42

Lucas Borbas e Isabel Veloso Crédito: Reprodução/Instagram

Marido de Isabel Veloso, Lucas Borbas usou as redes sociais, nesta segunda-feira (15), para atualizar sobre o estado de saúde da esposa. Ela foi internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba (PR), após ser diagnosticada com uma pneumonia grave em meio ao tratamento de um linfoma de Hodgkin, diagnóstico que recebeu aos 15 anos.

"Isabel segue estável. Alguns exames ainda não ficaram prontos, entre eles o mais importante no momento: A biópsia do intestino, que é o que vai nos mostrar com mais precisão o que realmente está acontecendo", informou Lucas.

"Enquanto aguardamos os resultados, os médicos e toda equipe estão fazendo tudo o que está no alcance para manter a Isabel bem, oferecendo todo o cuidado necessário. Para que ela não sinta dor nem desconforto, a Isabel segue sedada, sendo acompanhada de perto em todos os detalhes", continuou.

Por fim, ele concluiu: "Agradeço, de coração, todo o carinho, as mensagens e as orações. Elas têm sido muito importantes para nós".