Dona de Mim: veja como será o reencontro de Ellen e Sofia nesta segunda (15)

Elis Freire
Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 17:55
Mãe e filha se reencontrarão em "Dona de Mim" no capítulo desta segunda-feira (15). Ellen (Camila Pitanga), que era dada como morta, retornou á cidade com o objetivo principal de retomar a guarda de Sofia (Elis Cabral) na novela das 7 da Globo. Mas, será que a menina lembrará dela depois de tanto tempo? Como será esse reencontro?
De acordo com os resumos divulgados pela emissora, Leo (Clara Moneke) e Samuel (Juan Paiva) voltarão à Igreja da Penha para fazer uma nova foto impressa no pratinho para Sofia (Elis Cabral). E será lá que a menina irá reencontrar a mãe. A personagem de Camila Pintaga será avisada pelo Padre Paulo (Guti Fraga) da visita da pequena e avisará a mulher que ficou em contato com ele durante todo esse tempo longe. Ellen (Camila Pitanga), então, irá até lá e se revelará para Sofia.
Ellen, Dona de Mim
Após fazerem a foto na igreja, Sofia e Leo conversarão com o Padre Paulo, que ligará para avisar Ellen (Camila Pitanga) dizendo que a menina está por lá. “Vem pra cá, Ellen, sua filha está aqui”, dirá o padre no telefone. “Não sei se tenho coragem”, responderá Ellen.
Incentivada por Hudson (Emilio Dantas), a mulher irá ao encontro da filha na Igreja da Penha. “Agora? Está fazendo o que, parada aí? É o melhor momento! Se manda pra Penha! Está com medo de uma menininha?”, afirmará à esposa.
Nesse momento, Ellen irá até a igreja e encontrará a filha. Ao vê-la, Leo ficará paralisada. “O que foi, Leo?”, questionará Samuel. A mulher, então, se aproximará da filha: Sofia...”. A reação será a melhor que Ellen poderia esperar. “Mamãe?”, dirá Sofia.
"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h30.