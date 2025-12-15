Acesse sua conta
Dona de Mim: veja como será o reencontro de Ellen e Sofia nesta segunda (15)

De volta à cidade, a personagem de Camila Pitanga irá ao encontro da filha

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  Elis Freire

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 17:55

Ellen (Camila Pitanga) retorna e reencontra Sofia (Elis Cabral) em
Ellen (Camila Pitanga) retorna e reencontra Sofia (Elis Cabral) em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução / Gshow

Mãe e filha se reencontrarão em "Dona de Mim" no capítulo desta segunda-feira (15). Ellen (Camila Pitanga), que era dada como morta, retornou á cidade com o objetivo principal de retomar a guarda de Sofia (Elis Cabral) na novela das 7 da Globo. Mas, será que a menina lembrará dela depois de tanto tempo? Como será esse reencontro?

De acordo com os resumos divulgados pela emissora, Leo (Clara Moneke) e Samuel (Juan Paiva) voltarão à Igreja da Penha para fazer uma nova foto impressa no pratinho para Sofia (Elis Cabral). E será lá que a menina irá reencontrar a mãe. A personagem de Camila Pintaga será avisada pelo Padre Paulo (Guti Fraga) da visita da pequena e avisará a mulher que ficou em contato com ele durante todo esse tempo longe. Ellen (Camila Pitanga), então, irá até lá e se revelará para Sofia.

Após fazerem a foto na igreja, Sofia e Leo conversarão com o Padre Paulo, que ligará para avisar Ellen (Camila Pitanga) dizendo que a menina está por lá. “Vem pra cá, Ellen, sua filha está aqui”, dirá o padre no telefone. “Não sei se tenho coragem”, responderá Ellen.

Incentivada por Hudson (Emilio Dantas), a mulher irá ao encontro da filha na Igreja da Penha. “Agora? Está fazendo o que, parada aí? É o melhor momento! Se manda pra Penha! Está com medo de uma menininha?”, afirmará à esposa. 

Nesse momento, Ellen irá até a igreja e encontrará a filha. Ao vê-la, Leo ficará paralisada. “O que foi, Leo?”, questionará Samuel. A mulher, então, se aproximará da filha: Sofia...”. A reação será a melhor que Ellen poderia esperar. “Mamãe?”, dirá Sofia.

"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h30.

