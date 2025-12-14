Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Retorno de personagem, gravidez, golpe: veja resumo da semana de Dona de Mim (15/12 a 20/12)

Novela das 7 é criada e escrita por Rosane Svartman

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 14:00

Ellen, Hudson, Igor e Sofia em
Ellen, Hudson, Igor e Sofia em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução

"Dona de Mim"  vai virar de cabeça para baixo nesta semana. O grande acontecimentos dos próximos dias da novela das 7 será o retorno de Ellen (Camila Pitanga), que todos acharam que estava morta. A personagem voltará à vida da sua filha biológica Sofia (Elis Cabral), mas com uma nova família e um suposto enteado. Tudo isso causará reencontros tensos, dúvidas e investigações sobre as intenções dessa mulher, que culminarão na revelação de um grande segredo. Escrita e criada por Rosane Svartman, a novela é exibida de segunda a sábado na TV Globo, a partir das 19h30.

Elenco de Dona de Mim

Kami (Giovanna Lancellotti) terá nova história em "Dona de Mim" por Reprodução | TV Globo
Tânia (Aline Borges) em "Dona de Mim" por Reprodução
Jacques (Marcello Novaes) vai emplacar embate com Leona em "Dona de Mim" por Reprodução / Gshow
Leona (Clara Moneke) e Samuel (Juan Paiva) em "Dona de Mim" por Reprodução / Globo
Leona e Samuel em "Dona de Mim" por Reprodução / Globo
Ellen (Camila Pitanga) e Padre Paulo em "Dona de Mim" por Reprodução
Tânia e Ricardo se beijando em "Dona de Mim" por Reprodução / Gshow
Jacques e Tânia em "Dona de Mim" por Reprodução
Rosa (Suely Franco) em "Dona de Mim" por Reprodução / Globo
Ryan (LYNNON) em "Dona de Mim" por Reprodução
Ryan (LYNNON) em "Dona de Mim" por Reprodução
Samuel em "Dona de Mim" por Reprodução / TV Globo
Abel (Tony Ramos) em 'Dona de Mim' por Manoella Mello/Globo
Filipa (Claudia Abreu) em "Dona de Mim" por Reprodução / TV Globo
Ricardo (Marcos Pasquim) em "Dona de Mim" por Reprodução / TV Globo
Marlon e Kami em "Dona de Mim" por Reprodução / TV Globo
Jacques (Marcello Novaes) em 'Dona de Mim' por Reprodução / Redes Sociais
Filipa (Claudia Abreu) recebe diagnóstico de terapeuta em "Dona de Mim" por Reprodução / TV Globo
Vanderson (Armando Babaioff) em Dona de Mim por Reprodução
Bel Lima vive Ayla em 'Dona de Mim' por Reprodução / Redes Sociais
Danilo (Felipe Simas) em Dona de Mim por Reprodução / TV Globo
Davi Boaz (Rafa Vitti) em "Dona de Mim" por Reprodução
Sofia (Elis Cabral) em "Dona de Mim" por Reprodução
1 de 23
Kami (Giovanna Lancellotti) terá nova história em "Dona de Mim" por Reprodução | TV Globo

LEIA MAIS

Nova personagem chega a Dona de Mim e bagunça reta final da novela

Camila Pitanga revela doença de Ellen e real intenção da personagem em 'Dona de Mim'

Danilo ficará preso em Dona de Mim? Saiba o que acontece com ele

De volta à Dona de Mim, Ellen pede guarda de Sofia e tem farsa revelada

Fuga, morto, prisão: veja resumo da semana de Dona de Mim (8/12 a 13/12)

Veja os resumos da semana de 15/12 a 20/12:

15 de dezembro (segunda-feira)

Hudson descobre que foi roubado por Demétrio, e Ellen se preocupa. Hudson e Ellen pedem que Igor mantenha a história de ser filho de Hudson. Rosa se emociona ao conhecer os bisnetos. Samuel avista Ellen, que afirma a Hudson ter sido reconhecida pelo filho de Abel. Sofia vai com Leo e Samuel ao encontro de Padre Paulo, para refazer a foto que lembra sua mãe. Padre Paulo avisa a Ellen que Sofia está em sua igreja. Marlon sugere que Bárbara ajude Davi. Ellen reencontra Sofia.

16 de dezembro (terça-feira)

Ellen e Sofia se emocionam com o reencontro. Leo e Samuel exigem explicações de Ellen. Todos se surpreendem com a notícia de que Ellen está viva. Ellen se confessa com Padre Paulo, e afirma amar Sofia. Danilo admira Filipa. Jeff apresenta Roberta a Ryan. Ellen apresenta Hudson à família Boaz, e explica sua história. Igor brinca com Sofia, e deixa escapar um segredo. Samuel e Leo desconfiam do caráter de Ellen e Hudson. Roberta faz uma proposta de trabalho a Ryan. Igor diz a Sofia e Leo que eles irão para Portugal.

17 de dezembro (quarta-feira)

Leo questiona Ellen sobre a suposta ida para Portugal. Ayla comenta com Samuel que Leo está com ciúmes de Ellen. Bárbara tenta convencer Davi a treinar com ela e Rosa. Hudson e Ellen planejam colocar as mãos no dinheiro de Sofia. Leo e Samuel decidem investigar Ellen e Hudson. Igor deixa escapar para Sofia que não é filho de Hudson, e Leo questiona.

18 de dezembro (quinta-feira)

Ellen e Igor despistam Sofia, e a mulher confronta as desconfianças de Leo. Kami sonha em ser famosa. Ryan compra uma nova televisão, e Lucas se preocupa. Hudson consulta Marilita sobre como se apossar do dinheiro de Sofia, e Ellen afirma que deseja se aproximar de sua filha de verdade. Davi flagra Bárbara com Raí e se entristece. Igor ajuda Sofia a aprontar contra Vivian. Vivian anuncia a Samuel que Ellen e Hudson entraram com um pedido de guarda de Sofia. Leo acaba atingida pela pegadinha de Sofia e Igor.

19 de dezembro (sexta-feira)

Leo repreende Igor e Sofia. Marilita orienta Hudson a ensaiar com Ellen uma história triste para a audiência com o juiz. Vivian e Samuel contam a Leo que receberam uma intimação, e que Ellen pede a guarda de Sofia. Rosa diz que Davi precisa se apaixonar. Igor reclama da mudança de comportamento de Ellen. Hudson apresenta Marilita a Samuel e Davi. Hudson revela a Ellen que a fábrica está à beira da falência.

20 de dezembro (sábado)

Ellen afirma a Hudson que deseja ficar com Sofia mesmo sem acesso ao dinheiro da menina. Vivian se incomoda com a cumplicidade entre Leo e Samuel. Breno confessa a Ayla que beijou outra pessoa. Rosa leva Davi até o galpão para treinar com Bárbara. Vivian se irrita com Samuel ao falar de Leo. Sofia descobre que Ellen não está grávida, e a mulher pede segredo para a filha. Hudson, Ellen e Igor aplicam um golpe.

*As informações são divulgadas pelo Gshow e podem ser modificadas em função da edição das novelas.

Leia mais

Imagem - Virginia Fonseca expõe sessão de terapia de Maria Flor e é detonada na web

Virginia Fonseca expõe sessão de terapia de Maria Flor e é detonada na web

Imagem - Imperatriz Leopoldinense anuncia desligamento de Hariany Almeida após vídeo polêmico

Imperatriz Leopoldinense anuncia desligamento de Hariany Almeida após vídeo polêmico

Imagem - Bolso furado: 4 signos vão se afundar em gastos neste fim de ano

Bolso furado: 4 signos vão se afundar em gastos neste fim de ano

Tags:

Dona de mim Novelas Novelas da Rede Globo

Mais recentes

Imagem - 3 signos que podem ter ganhos inesperados nesta semana (entre 15 e 21 de dezembro)

3 signos que podem ter ganhos inesperados nesta semana (entre 15 e 21 de dezembro)
Imagem - Natal no Lar dos Artistas transforma celebração em encontro de gerações

Natal no Lar dos Artistas transforma celebração em encontro de gerações
Imagem - Dormir com o cachorro na cama prejudica o sono? Entenda o que dizem os estudos

Dormir com o cachorro na cama prejudica o sono? Entenda o que dizem os estudos

MAIS LIDAS

Imagem - É hoje! Barra terá trios elétricos com Bell Marques, Daniela Mercury e Tony Salles neste mês
01

É hoje! Barra terá trios elétricos com Bell Marques, Daniela Mercury e Tony Salles neste mês

Imagem - Qual cor usar no réveillon? Numerologia indica tons que podem atrair boas energias para 2026
02

Qual cor usar no réveillon? Numerologia indica tons que podem atrair boas energias para 2026

Imagem - Carta do Baralho Cigano deste domingo (14 de dezembro) é A Estrela: tempo de esperança e proteção divina
03

Carta do Baralho Cigano deste domingo (14 de dezembro) é A Estrela: tempo de esperança e proteção divina

Imagem - Fafá de Belém celebra após perder 25 kg em um ano: ‘Revolução da minha vida’
04

Fafá de Belém celebra após perder 25 kg em um ano: ‘Revolução da minha vida’