Retorno de personagem, gravidez, golpe: veja resumo da semana de Dona de Mim (15/12 a 20/12)

Elis Freire
Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 14:00
"Dona de Mim" vai virar de cabeça para baixo nesta semana. O grande acontecimentos dos próximos dias da novela das 7 será o retorno de Ellen (Camila Pitanga), que todos acharam que estava morta. A personagem voltará à vida da sua filha biológica Sofia (Elis Cabral), mas com uma nova família e um suposto enteado. Tudo isso causará reencontros tensos, dúvidas e investigações sobre as intenções dessa mulher, que culminarão na revelação de um grande segredo. Escrita e criada por Rosane Svartman, a novela é exibida de segunda a sábado na TV Globo, a partir das 19h30.
Elenco de Dona de Mim
Veja os resumos da semana de 15/12 a 20/12:
15 de dezembro (segunda-feira)
Hudson descobre que foi roubado por Demétrio, e Ellen se preocupa. Hudson e Ellen pedem que Igor mantenha a história de ser filho de Hudson. Rosa se emociona ao conhecer os bisnetos. Samuel avista Ellen, que afirma a Hudson ter sido reconhecida pelo filho de Abel. Sofia vai com Leo e Samuel ao encontro de Padre Paulo, para refazer a foto que lembra sua mãe. Padre Paulo avisa a Ellen que Sofia está em sua igreja. Marlon sugere que Bárbara ajude Davi. Ellen reencontra Sofia.
16 de dezembro (terça-feira)
Ellen e Sofia se emocionam com o reencontro. Leo e Samuel exigem explicações de Ellen. Todos se surpreendem com a notícia de que Ellen está viva. Ellen se confessa com Padre Paulo, e afirma amar Sofia. Danilo admira Filipa. Jeff apresenta Roberta a Ryan. Ellen apresenta Hudson à família Boaz, e explica sua história. Igor brinca com Sofia, e deixa escapar um segredo. Samuel e Leo desconfiam do caráter de Ellen e Hudson. Roberta faz uma proposta de trabalho a Ryan. Igor diz a Sofia e Leo que eles irão para Portugal.
17 de dezembro (quarta-feira)
18 de dezembro (quinta-feira)
Ellen e Igor despistam Sofia, e a mulher confronta as desconfianças de Leo. Kami sonha em ser famosa. Ryan compra uma nova televisão, e Lucas se preocupa. Hudson consulta Marilita sobre como se apossar do dinheiro de Sofia, e Ellen afirma que deseja se aproximar de sua filha de verdade. Davi flagra Bárbara com Raí e se entristece. Igor ajuda Sofia a aprontar contra Vivian. Vivian anuncia a Samuel que Ellen e Hudson entraram com um pedido de guarda de Sofia. Leo acaba atingida pela pegadinha de Sofia e Igor.
19 de dezembro (sexta-feira)
Leo repreende Igor e Sofia. Marilita orienta Hudson a ensaiar com Ellen uma história triste para a audiência com o juiz. Vivian e Samuel contam a Leo que receberam uma intimação, e que Ellen pede a guarda de Sofia. Rosa diz que Davi precisa se apaixonar. Igor reclama da mudança de comportamento de Ellen. Hudson apresenta Marilita a Samuel e Davi. Hudson revela a Ellen que a fábrica está à beira da falência.
20 de dezembro (sábado)
Ellen afirma a Hudson que deseja ficar com Sofia mesmo sem acesso ao dinheiro da menina. Vivian se incomoda com a cumplicidade entre Leo e Samuel. Breno confessa a Ayla que beijou outra pessoa. Rosa leva Davi até o galpão para treinar com Bárbara. Vivian se irrita com Samuel ao falar de Leo. Sofia descobre que Ellen não está grávida, e a mulher pede segredo para a filha. Hudson, Ellen e Igor aplicam um golpe.
*As informações são divulgadas pelo Gshow e podem ser modificadas em função da edição das novelas.