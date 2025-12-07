Acesse sua conta
Fuga, morto, prisão: veja resumo da semana de Dona de Mim (8/12 a 13/12)

Novela das 7 é criada e escrita por Rosane Svartman

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 14:00

Samuel partirá para cima de Jacques em
Samuel partirá para cima de Jacques em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução

A trama de "Dona de Mim" está chegando ao fim e o final dos personagens está começando a ser relevado ao público nesta semana. Entre os acontecimentos dos próximos dias, Danilo (Felipe Simas) entregará que o responsável pela morte de Abel (Tony Ramos) foi Jacques, que terá prisão decretada, e o corpo morto de um personagem será encontrado. Escrita e criada por Rosane Svartman, a novela é exibida de segunda a sábado na TV Globo, a partir das 19h30.

LEIA MAIS

Dona de Mim: Davi fica em choque com notícia que recebe de Samuel

Como é o apartamento de Clara Moneke, a Leona de Dona de Mim

Casamento inesperado marca final de Samuel em Dona de Mim

Morto, foragido ou preso? Saiba o desfecho de Jacques em Dona de Mim

Dona de Mim: Jaques mata Ricardo no capítulo desta terça (2)

Veja os resumos da semana de 8/12 a 13/12:

8 de dezembro (segunda-feira)

Jaques afirma que Danilo está envolvido em seus crimes. Todos se surpreendem quando Bárbara perde sua luta. Renata acredita que Bárbara entregou a luta. Marlon pede Leo em namoro. Sofia diz para Leo e Samuel que gosta dos dois juntos. Davi cuida de Bárbara, que acaba exagerando na bebida. Danilo segue Jaques e descobre que Filipa está internada em uma clínica psiquiátrica. Samuel conta a Ayla que está com Vivian. Danilo liga para Nina.

9 de dezembro (terça-feira)

Nina diz a Yonã que precisa voltar para casa. Danilo revela a Manuel, Leo e Marlon que foi cúmplice no assassinato de Abel, e afirma que deseja confessar seus crimes à polícia. Leo pensa em como tirar Filipa da clínica. Leo conta a Samuel que Danilo tem a prova do crime de Jaques contra Abel. Nina consegue tirar Filipa da clínica, com a ajuda de Samuel e Vivian. Bárbara trata Davi com carinho. Danilo se entrega para a polícia.

10 de dezembro (quarta-feira)

A delegada Valquíria emite a ordem de prisão preventiva contra Jaques. Danilo pede que Marlon cuide de sua família. Jaques se despede de Rosa, Davi e Ayla, sem que percebam. Samuel tenta impedir Jaques de fugir, mas o empresário consegue escapar. Valquíria mobiliza equipe para capturar Jaques. Yuri assume o caso de Danilo e tranquiliza Manuel. Kami e Pam apoiam Filipa e Nina. Samuel revela a Davi que Jaques está sendo procurado pelo assassinato de Abel.

11 de dezembro (quinta-feira)

Davi se desespera com a notícia sobre Jaques, e é amparado por Samuel. Walquíria rastreia Jaques, que é agredido pelo motoqueiro que o ajudou a fugir. Samuel, Ayla e Davi contam a Rosa sobre o crime de Jaques contra Abel. Davi pede aos irmãos para ficar sozinho. Leo conta a Filipa que Danilo se entregou à polícia e negou a ajuda de um advogado. Filipa convence Danilo a aceitar a ajuda de Yuri. Tânia encontra Jaques, que se apresenta tocando violão em um bar.

12 de dezembro (sexta-feira)

Tânia explica a Jaques como se livrou de Vanderson e chegou até ele. Walquíria lamenta não ter encontrado Jaques, e revela a Samuel que a polícia achou o corpo de Vanderson. Sofia sofre com o fim de suas férias e o retorno para a mansão. Leo orienta Érika, nova babá de Sofia. Hudson avisa a Padre Paulo sobre a morte de Vanderson, e comenta com Demétrio que pensa em tirar proveito do fato. Marlon conhece Cabo Lopez, sua nova parceira de trabalho na polícia. Marlon e Leo começam na faculdade juntos e declaram seu amor um pelo outro. Hudson revela a Ellen que Vanderson morreu e que Sofia é acionista da Boaz.

13 de dezembro (sábado)

Ellen sofre ao pensar em Sofia e em como mentiu para todos. Hudson tenta convencer Ellen a voltar para o Rio de Janeiro. Padre Paulo e Ellen conversam sobre Sofia. Denise comenta com Leo sobre a tristeza de Davi e Rosa. Danilo faz melhorias na padaria de Manuel. Tânia humilha Jaques. Nascem os bebês de Ayla, Gisele, Caco e Breno. Hudson confessa seus planos a Demétrio. Ellen, Hudson e Igor chegam ao Rio de Janeiro.

*As informações são divulgadas pelo Gshow e podem ser modificadas em função da edição das novelas.

Tags:

Dona de mim Novelas Novelas da Rede Globo

