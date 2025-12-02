Acesse sua conta
Dona de Mim: Jaques mata Ricardo no capítulo desta terça (2)

Vilão visitará o ex-comparsa no hospital e realizará último golpe fatal

  Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 17:10

Jacques durante visita a Ricardo no hospital
Jacques durante visita a Ricardo no hospital

Jacques será impiedoso novamente em "Dona de Mim". No capítulo desta terça-feira (2) da novela das 7, Ricardo vai acordar do coma após acidente provocado pelo ex-comparsa, mas a melhora não vai durar muito tempo. O vilão interpretado por Marcello Novaes estará no hospital no momento que o advogado acordará e irá realizar o seu último perverso golpe fatal.

O irmão de Abel desligará os aparelhos responsáveis por estabilizar Ricardo, matando-o. O assassinato será realizado para calar o personagem de Marcos Pasquim, já que ele é o único que possui o vídeo que incrimina Jacques pela morte do empresário. 

“O Jaques está com medo daquele vídeo. Aquele que você gravou no dia da morte do Abel. Onde está?”, questionará Tânia, que estará no local disfarçada de enfermeira. Ricardo estará crente que sua irmã, Patricia (Juliana Martins), já teria enviado o vídeo à polícia, o que não terá sido feito. Isso porque Jacques terá cuidado disso também.

“O que você fez?! Me diz?! Minha irmã está bem?”, perguntará Ricardo, ao acordar do coma. É aí que o vilão vai desligar os equipamentos médicos. 

“O que você fez?”, questionará Tânia. Mas, antes de qualquer explicação, Jaques fará um escândalo, acusando Tânia de ser a responsável pelo ocorrido. 

“Ainda bem que eu tô aqui! Essa enfermeira é falsa! Não trabalha pra Boaz! Invadiu o hospital pra atacar o Ricardo. Ela desligou os equipamentos!”, gritará ele. 

"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h30.

