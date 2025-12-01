Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Irmã de Juliana Marins realiza sonho da brasileira e publica homenagem

Mariana Marins realizou uma viagem planejada ao lado da irmã que morreu na Indonésia em junho deste ano

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 21:46

Mariana Marins fez homenagem para irmão Juliana Marins em viagem
Mariana Marins fez homenagem para irmão Juliana Marins em viagem Crédito: Reprodução / Redes Sociais

A irmã de Juliana Marins, Mariana Marins, publicou uma homenagem emocionante nas redes sociais neste domingo (30). Através de um vídeo, a jovem contou que realizou um sonho da irmã ao fazer uma viagem que as duas fariam juntas. A concretização do momento juntas não foi possível já que Juliana morreu aos 26 anos após cair de um penhasco durante uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia, em junho deste ano.

Ela, que acabou viajando somente com a esposa, explicou como a experiência de ir a Machu Picchu, no Peru, foi importante para ela seguir atravessando o luto da perda precoce de Juliana. Durante o conteúdo, Mariana detalhou que o passeio era desejado pelas três por motivos de conexão com a cultura e paisagens do local.

Juliana Marins

Juliana Marins por Reprodução
Juliana Marins por Reprodução
Juliana Marins por Reprodução
Juliana Marins por Reprodução
Juliana Marins por Reprodução
Juliana Marins por Reprodução
Juliana Marins por Reprodução
Juliana Marins por Reprodução
Juliana Marins por Reprodução
Juliana Marins por Reprodução
Juliana Marins por Reprodução
Juliana Marins por Reprodução
Juliana Marins por Reprodução
Juliana Marins por Reprodução
Juliana Marins por Reprodução
Juliana Marins por Reprodução
Juliana Marins por Reprodução
Juliana Marins por Reprodução
Juliana Marins por Reprodução
Juliana Marins por Reprodução
Juliana Marins por Reprodução
Juliana Marins por Reprodução
Juliana Marins por Reprodução
Juliana Marins por Reprodução
Juliana Marins por Reprodução
1 de 25
Juliana Marins por Reprodução

LEIA MAIS SOBRE O CASO

'Peço desculpas à família e ao Brasil', diz guia indonésio sobre Juliana Marins

Pai se emociona ao abrir mochila de Juliana Marins pela 1ª vez: 'Coração aperta'

Juliana Marins morreu de dois a três dias após primeira queda, diz polícia

Família de Juliana Marins pede que Polícia Federal investigue vazamento de autópsia

Nova necrópsia aponta que múltiplos traumas provocaram morte de Juliana Marins

A jovem relatou que as culturas incas e pré-incas, que estão presentes em influência na região, veem a morte como continuidade e não como uma ruptura total. Segundo ela, essas tradições tratam os mortos como participantes constantes da vida, presentes nos afetos, decisões e memórias.

Mariana ainda contou uma coincidência revelada pela cultura local. O dia 21 de junho, data do acidente da irmã, é também o Inti Raymi, celebração do renascimento do sol e início de um novo ciclo para os povos incas. Para essa concepção de mundo, os ancestrais continuam presentes e esse seria o caso de Juliana na vida dela. 

Ao final do vídeo onde exibe inúmeras paisagens no Peru, ela fez uma homenagem à Juliana. “Saudades, irmã, te amo. De outra forma, fizemos juntas a nossa viagem”, escreveu sob a foto da brasileira. "Juliana também esteve aqui", escreveu na legenda. 

Leia mais

Imagem - Telespectadores apontam alfinetada de Wanessa em Dado Dolabella no Domingão

Telespectadores apontam alfinetada de Wanessa em Dado Dolabella no Domingão

Imagem - Vinheta de fim de ano da Globo estreia nesta segunda (1) no JN; veja spoilers

Vinheta de fim de ano da Globo estreia nesta segunda (1) no JN; veja spoilers

Imagem - Enquete BBB 26: Qual veterano você quer ver de volta no reality?

Enquete BBB 26: Qual veterano você quer ver de volta no reality?

Tags:

Juliana Marins Indonésia Homenagem

Mais recentes

Imagem - Virginia Fonseca comenta ataques à aparência de Vini Jr.: 'A beleza interior vale mais'

Virginia Fonseca comenta ataques à aparência de Vini Jr.: 'A beleza interior vale mais'
Imagem - Ex-jogador Adriano Imperador abre o jogo sobre gays no futebol: ‘Tem uns incubados’

Ex-jogador Adriano Imperador abre o jogo sobre gays no futebol: ‘Tem uns incubados’
Imagem - A sensação térmica nesse paraíso turístico é de 62°C: quando o calor e a umidade são uma combinação perigosa

A sensação térmica nesse paraíso turístico é de 62°C: quando o calor e a umidade são uma combinação perigosa

MAIS LIDAS

Imagem - Quem é o jovem morto com 70 tiros em crime que parou o trânsito na Santa Cruz
01

Quem é o jovem morto com 70 tiros em crime que parou o trânsito na Santa Cruz

Imagem - Tribunal aponta fraude e Márcio Garcia terá de pagar dívida milionária acumulada há mais de 20 anos
02

Tribunal aponta fraude e Márcio Garcia terá de pagar dívida milionária acumulada há mais de 20 anos

Imagem - Resultado da Quina 6891, desta segunda-feira (1º)
03

Resultado da Quina 6891, desta segunda-feira (1º)

Imagem - Adolescentes vão poder treinar de graça na Smart Fit durante as férias; veja como funciona
04

Adolescentes vão poder treinar de graça na Smart Fit durante as férias; veja como funciona