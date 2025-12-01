EMOÇÃO

Irmã de Juliana Marins realiza sonho da brasileira e publica homenagem

Mariana Marins realizou uma viagem planejada ao lado da irmã que morreu na Indonésia em junho deste ano

Elis Freire

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 21:46

Mariana Marins fez homenagem para irmão Juliana Marins em viagem Crédito: Reprodução / Redes Sociais

A irmã de Juliana Marins, Mariana Marins, publicou uma homenagem emocionante nas redes sociais neste domingo (30). Através de um vídeo, a jovem contou que realizou um sonho da irmã ao fazer uma viagem que as duas fariam juntas. A concretização do momento juntas não foi possível já que Juliana morreu aos 26 anos após cair de um penhasco durante uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia, em junho deste ano.

Ela, que acabou viajando somente com a esposa, explicou como a experiência de ir a Machu Picchu, no Peru, foi importante para ela seguir atravessando o luto da perda precoce de Juliana. Durante o conteúdo, Mariana detalhou que o passeio era desejado pelas três por motivos de conexão com a cultura e paisagens do local.

A jovem relatou que as culturas incas e pré-incas, que estão presentes em influência na região, veem a morte como continuidade e não como uma ruptura total. Segundo ela, essas tradições tratam os mortos como participantes constantes da vida, presentes nos afetos, decisões e memórias.

Mariana ainda contou uma coincidência revelada pela cultura local. O dia 21 de junho, data do acidente da irmã, é também o Inti Raymi, celebração do renascimento do sol e início de um novo ciclo para os povos incas. Para essa concepção de mundo, os ancestrais continuam presentes e esse seria o caso de Juliana na vida dela.