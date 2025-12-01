Acesse sua conta
Telespectadores apontam alfinetada de Wanessa em Dado Dolabella no Domingão

Finalista do Dança dos Famosos teria mandado um recado para o ex-namorado

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 20:33

Wanessa Camargo no Domingão e Dado Dolabella
Wanessa Camargo no Domingão e Dado Dolabella Crédito: Reprodução

Wanessa Camargo, Manu Bahtidão e Silvero Pereira foram escolhidos neste domingo (30) como os três finalistas do quadro Dança dos Famosos do Domingão com o Huck. Após a apresentação de dança, porém, Wanessa teria mandado um recado para o ex-namorado Dado Dolabella. 

O apresentador Luciano Huck fez uma brincadeira sobre a movimentação dos dois artistas no cenário durante a coreografia.  “É um tal de vai e volta. Sai pra porta e volta da porta”, ressaltou o marido de Angélica. A resposta da cantora foi afiada e surpreendente: “Mas agora fechou a porta!". 

O comentário foi visto pelos telespectadores como uma indireta para o ator Dado Dolabella, com quem a filha de Zezé de Camargo viveu uma relação conturbada. “Entendeu Dado Dolabella?”, cutucou um internauta. “Espero que dessa vez tenha fechado mesmo” ressaltou outro. “Deveria era ter vergonha de falar do agressor que ela sempre defendeu”, disparou uma terceira. 

Idas e vindas e suposta agressão 

Wanessa Camargo e Dado Dolabella viveram um relacionamento turbulento, cheio de idas e vindas. Os dois artistas começaram a namorar no ano 2000, mas acabaram brigando e se separando dois anos depois, em 2002. No ano seguinte à separação eles chegaram a reatar mas a relação durou menos de um ano. 

Mais de 20 anos depois do primeiro relacionamento, em 2022, Wanessa e Dado voltaram a namorar novamente e em fevereiro de 2024, após a passagem da famosa pelo BBB, o romance chegou ao fim pela terceira vez. Em agosto deste ano, o ator, que é alvo de denúncia movido pela ex-namorada Marcela Tomaszewski, teria agredido Wanessa durante uma confraternização do Dança dos Famosos. A cantora negou agressão física e falou em "crise de ciúmes". 

Veja o momento da indireta no Domingão:

Tags:

Domingão com Huck Wanessa Camargo Dado Dolabella

