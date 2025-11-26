Acesse sua conta
Ex-atriz da Globo descarta retorno às novelas: 'Capítulo está encerrado na minha vida'

Natália do Vale está afastada dos folhetins há seis anos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 11:14

Natália do Vale
Natália do Vale Crédito: Reprodução

Longe das novelas há seis anos, desde que esteve em "A Dona do Pedaço" (2019), Natália do Vale não pensa em retornar ao formato que a consagrou na televisão brasileira. A atriz de 72 anos abriu o coração e revelou que, apesar de ter recebido convites para voltar aos folhetins, não tem mais disposição para encarar um trabalho com um tempo de duração tão longo. 

"Depois que eu saí (da Globo), já recebi convite para voltar a fazer novela. Fui sondada algumas vezes e já tive um convite formal para voltar. Mas eu vou falar do fundo do coração, 200 capítulos é algo assustador", afirmou, em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo.

"Não gosto nunca de colocar um ponto final, de ser radical numa decisão, mas eu acho que esse capítulo "novelas" está encerrado na minha vida. Não vou ser tão modesta de falar que não me importo com o reconhecimento. Eu gosto de ter meu trabalho reconhecido, de ser solicitada. Claro que isso mexe com a vaidade da gente. O ator trabalha com o retorno do público sempre", completou.

Apesar da recusa, Natália poderá ser vista novamente em uma novela: na reprise de "Salve Jorge" (2012), que estreará no Globoplay Novelas, em dezembro. "Eu tenho muitas lembranças boas de todas as novelas que fiz. O meu sentimento é de muita gratidão, no sentido de que eu tive muitas coisas boas. Os melhores amigos que tenho são pessoas que conheci na TV Globo", garantiu.

"Em "Páginas da Vida" (2006), por exemplo, eu contracenava com o Mateus Solano, e ficamos amigos para sempre. Ele frequenta minha casa, vai ao teatro assistir às minhas peças", seguiu.

Natália agora está dedicada ao teatro. Após 23 anos, a atriz retornou aos palcos com a peça "A Sabedoria dos Pais", em cartaz no Rio de Janeiro até o dia 14 de dezembro. O espetáculo foi escrito por Miguel Falabella especialmente para ela e Herson Capri e celebra a amizade e também os 50 anos de carreira dos atores.

"A minha parceria com o Miguel é antiga. Somos amigos e irmãos desde uma novela do Aguinaldo Silva que fizemos juntos, "O outro" (1987). Daí para frente não nos largamos mais. Ele é uma pessoa muito presente na minha vida, sempre nos momentos felizes e nos tristes também. É uma parceria que tem dado certo no palco e no afeto", comemorou.

"E aí veio o Herson, que se juntou a nós e que é um príncipe. Ele não sabe, mas já estava sendo namorado por nós (risos). Eu já fiz várias novelas com ele, em duas fizemos par romântico, então está sendo lindo, uma alegria", finalizou.

