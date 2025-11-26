Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

ANTES E DEPOIS: Maya Massafera mostra como ficou rosto após retirar ossos do maxilar; veja

Influenciadora passou por cirurgia com o objetivo de deixar rosto mais delicado

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 10:40

Maya Massafera mostrou resultado de cirurgia no rosto
Maya Massafera mostrou resultado de cirurgia no rosto Crédito: Reprodução

Maya Massafera mostrou, nas redes sociais, como ficou seu rosto após passar por uma cirurgia para retirar alguns ossos de seu maxilar. O procedimento foi feito há cerca de um mês, com o objetivo de deixar a face mais delicada. Desde então, a influenciadora estava usando máscara, até que estivesse pronta para exibir o resultado.

Na última terça-feira (25), a criadora de conteúdo enfim surgiu em um vídeo sem a cobertura, mas alertou que seu queixo ainda estava inchado. "Eu vou começar a andar sem máscara! Não se assustem. [...] Mas eu não aguento mais usar máscara! E a máscara não tinha nenhum motivo de saúde, era só estético", explicou.

Veja como ficou o rosto de Maya Massafera

Maya Massafera mostrou resultado de cirurgia no rosto por Reprodução
Antes e depois da cirurgia no rosto de Maya Massafera por Reprodução
Resultado do rosto de Maya Massafera por Reprodução/TikTok
Resultado do rosto de Maya Massafera por Reprodução/TikTok
Resultado do rosto de Maya Massafera por Reprodução/TikTok
Osso retirado do rosto de Maya Massafera por Reprodução/TikTok
Resultado do rosto de Maya Massafera por Reprodução/TikTok
Maya Massafera fez cirurgia para deixar rosto mais delicado por Reprodução
Maya Massafera fez cirurgia para deixar rosto mais delicado por Reprodução
Maya Massafera mostra queimaduras no rosto por Reprodução
Maya Massafera antes por Reprodução/Instagram
Maya Massafera antes por Reprodução/Instagram
Maya Massafera antes por Reprodução/Instagram
Maya Massafera antes por Reprodução/Instagram
1 de 14
Maya Massafera mostrou resultado de cirurgia no rosto por Reprodução

"Eu já tô curada, não tenho nenhuma bactéria, só que ainda tá inchado!", completou Maya, que mostrou os pedaços do osso removido. Ela disse que quer transformar em um pingente ou brinco. "Meu Deus, parece um [osso] de frango!", disse o amigo que a gravava.

A influenciadora havia compartilhado com seus seguidores todo o processo, desde o pré até o pós-operatório. Também chegou a contar que teve uma infecção durante o pós-operatório. "O que acontece é o seguinte: desse lado deu uma bactéria hospitalar, que é fácil de tratar, mas eu fico morrendo de medo. O médico tá me dando todo suporte. Não é normal acontecer isso em cirurgia, mas eu tô no limite esperado", falou ela, na época.

@mayamassafera

Reality da Maya ??

♬ som original - Maya Massafera ?

Leia mais

Imagem - Como será o show gratuito de Carlinhos Brown no Farol da Barra

Como será o show gratuito de Carlinhos Brown no Farol da Barra

Imagem - Estreia da 1ª novela vertical da Globo vira alvo de críticas e web detona com memes e ataques ao elenco

Estreia da 1ª novela vertical da Globo vira alvo de críticas e web detona com memes e ataques ao elenco

Imagem - Saiba que horas os últimos episódios de Stranger Things estreiam na Netflix

Saiba que horas os últimos episódios de Stranger Things estreiam na Netflix

Tags:

Cirurgia Plástica Cirurgia Cirurgias Plásticas Procedimentos Maya Massafera Osso

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Restaurante famoso no Rio sofre princípio de incêndio uma semana após visita de Dua Lipa

Restaurante famoso no Rio sofre princípio de incêndio uma semana após visita de Dua Lipa
Imagem - Anjo da Fortuna anuncia que três signos entram em um ciclo de prosperidade nesta quarta (26 de novembro)

Anjo da Fortuna anuncia que três signos entram em um ciclo de prosperidade nesta quarta (26 de novembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Professores da educação básica da rede pública podem ter adicional no salário; entenda
01

Professores da educação básica da rede pública podem ter adicional no salário; entenda

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (25 de novembro): oportunidades surgem quando você menos espera
02

Cor e número da sorte de hoje (25 de novembro): oportunidades surgem quando você menos espera

Imagem - Rayssa Leal celebra formatura e emociona com mensagem aos pais e professores
03

Rayssa Leal celebra formatura e emociona com mensagem aos pais e professores

Imagem - Carreira desbloqueada: 6 signos ganham destaque e abrem portas no trabalho nesta terça (25 de novembro)
04

Carreira desbloqueada: 6 signos ganham destaque e abrem portas no trabalho nesta terça (25 de novembro)