ANTES E DEPOIS: Maya Massafera mostra como ficou rosto após retirar ossos do maxilar; veja

Influenciadora passou por cirurgia com o objetivo de deixar rosto mais delicado

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 10:40

Maya Massafera mostrou resultado de cirurgia no rosto Crédito: Reprodução

Maya Massafera mostrou, nas redes sociais, como ficou seu rosto após passar por uma cirurgia para retirar alguns ossos de seu maxilar. O procedimento foi feito há cerca de um mês, com o objetivo de deixar a face mais delicada. Desde então, a influenciadora estava usando máscara, até que estivesse pronta para exibir o resultado.

Na última terça-feira (25), a criadora de conteúdo enfim surgiu em um vídeo sem a cobertura, mas alertou que seu queixo ainda estava inchado. "Eu vou começar a andar sem máscara! Não se assustem. [...] Mas eu não aguento mais usar máscara! E a máscara não tinha nenhum motivo de saúde, era só estético", explicou.

"Eu já tô curada, não tenho nenhuma bactéria, só que ainda tá inchado!", completou Maya, que mostrou os pedaços do osso removido. Ela disse que quer transformar em um pingente ou brinco. "Meu Deus, parece um [osso] de frango!", disse o amigo que a gravava.