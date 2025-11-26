Acesse sua conta
Saiba que horas os últimos episódios de Stranger Things estreiam na Netflix

Plataforma libera episódios finais e divide última temporada em três partes

  Heider Sacramento

  Heider Sacramento

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 09:13

Próximos episódios de Stranger Things já têm data e horário na Netflix
Crédito: X/Netflix

A Netflix quebrou seu padrão tradicional e vai lançar os quatro primeiros episódios da quinta e última temporada de Stranger Things nesta quarta-feira (26/11), exatamente às 22h (horário de Brasília). A mudança foi pensada para que espectadores de diferentes fusos assistam simultaneamente ao início do desfecho da série criada pelos irmãos Duffer.

Diferente das madrugadas habituais, quando a plataforma costuma disponibilizar novos conteúdos entre 0h e 4h, todo o calendário da temporada final seguirá o horário especial das 22h. A estratégia busca ampliar o engajamento global no encerramento de uma das produções mais assistidas da história da Netflix.

Stranger Things

A despedida de Hawkins será dividida em três etapas. Os quatro primeiros episódios chegam nesta quarta (26). Depois, mais três capítulos serão lançados em 25 de dezembro, também às 22h. O oitavo e último episódio estreia em 31 de dezembro, encerrando a trama na noite de Réveillon.

Cronograma oficial de lançamentos:

26 de novembro de 2025 - episódios 1 a 4

25 de dezembro de 2025 - episódios 5 a 7

31 de dezembro de 2025 - episódio 8 (final)

A história retoma os acontecimentos três anos após a quarta temporada, com o grupo enfrentando novas ameaças do Mundo Invertido. Todo o elenco principal retorna, incluindo Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp e Sadie Sink.

