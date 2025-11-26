Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cena em que Viviane revela ser mulher trans choca Leonardo e movimenta as redes sociais

Reação transfóbica do personagem gera revolta no público, enquanto Gabriela Loran e Pedro Novaes ganham elogios pela atuação intensa

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 07:37

Reação transfóbica do personagem gera revolta no público
Reação transfóbica do personagem gera revolta no público Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo de terça-feira (25) de Três Graças desencadeou uma verdadeira onda de comentários nas redes sociais. A cena em que Viviane, personagem de Gabriela Loran, decide contar a Leonardo (Pedro Novaes) que é uma mulher trans foi um dos momentos mais fortes da novela das nove, e provocou reações divididas dentro e fora da trama.

A sequência começa quando Leonardo tenta beijar Viviane. Sensível à aproximação, ela escolhe revelar sua identidade de gênero antes que a relação avance. A reação dele, porém, é imediata e extremamente agressiva. Surpreso e descontrolado, o herdeiro dispara comentários transfóbicos contra a farmacêutica.

“Você está me dizendo que você é homem?”, dispara Leonardo, em choque. Viviane, com firmeza, devolve: “Quando você olha pra mim, é um homem que você vê?”. Mesmo diante da resposta, o rapaz continua: “Você me enganou esse tempo todo? Qual o seu nome verdadeiro? Miguel? Pedro?”. Em seguida, ele foge transtornado, pega o carro sem rumo e acaba se envolvendo em uma briga de bar que termina com ele espancado.

Três Graças: Viviane e Paulinho

Viviane, amiga inseparável de Gerluce desde a juventude, é marcada pelo humor sagaz, pela lealdade e pela sensibilidade. por Divulgação
tem como estagiária uma jovem apelidada de Juquinha (Gabriela Medvedovisky) por Divulgação
Homem honesto e íntegro, Paulinho Reitz (Romulo Estrela) é um investigador da polícia em Três Graças por Divulgação
Viviane Martins, vivida por Gabriela Loran, é uma farmacêutica trans carismática e batalhadora, querida na comunidade e fundamental na trajetória de Gerluce (Sophie Charlotte). por Divulgação
1 de 4
Viviane, amiga inseparável de Gerluce desde a juventude, é marcada pelo humor sagaz, pela lealdade e pela sensibilidade. por Divulgação

Nas redes sociais, o público não perdoou a postura do personagem. “Vai ser sacanagem se a Vivi terminar a novela com esse bostinha do Leonardo”, escreveu uma telespectadora no X. “Leonardo transtornado, bicho”, reforçou outra. Houve até quem brincasse com intensidade: “Leonardo Ferrette tá jurado de morte aqui na minha casa”.

Ao mesmo tempo, o público destacou o peso dramático da cena e celebrou a atuação dos intérpretes. “Pedro Novaes e Gabriela Loran artistas!”, escreveu um internauta. “Gabriela Loran está arrebentando. Hoje foi show”, comentou outro. “Com esse papel ela vai voar. Que trabalho incrível”, elogiou um fã da novela.

A sequência se tornou um dos assuntos mais comentados da noite e reforçou o debate sobre transfobia e representatividade, temas essenciais que Três Graças tem colocado em pauta de maneira crescente.

Leia mais

Imagem - Quem saiu do MasterChef Celebridades? Prova tensa com bolinho de espinafre seco provoca segunda eliminação

Quem saiu do MasterChef Celebridades? Prova tensa com bolinho de espinafre seco provoca segunda eliminação

Imagem - A Fazenda 17: Créo é expulso ao vivo após agredir Fabiano nos bastidores da transmissão

A Fazenda 17: Créo é expulso ao vivo após agredir Fabiano nos bastidores da transmissão

Imagem - Resumo de Três Graças: Zenilda descobre segredo do passado e clima explode nesta quarta (26 de novembro)

Resumo de Três Graças: Zenilda descobre segredo do passado e clima explode nesta quarta (26 de novembro)

Tags:

Novela Três Graças

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Quem saiu do MasterChef Celebridades? Prova tensa com bolinho de espinafre seco provoca segunda eliminação

Quem saiu do MasterChef Celebridades? Prova tensa com bolinho de espinafre seco provoca segunda eliminação
Imagem - A Fazenda 17: Créo é expulso ao vivo após agredir Fabiano nos bastidores da transmissão

A Fazenda 17: Créo é expulso ao vivo após agredir Fabiano nos bastidores da transmissão

MAIS LIDAS

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quarta (26 de novembro) é A Foice: cortes necessários, decisões firmes e libertação do que já não faz sentido
01

Carta do Baralho Cigano desta quarta (26 de novembro) é A Foice: cortes necessários, decisões firmes e libertação do que já não faz sentido

Imagem - Caravana da Coca-Cola inicia roteiro natalino na Bahia por Coité; veja cidades e datas
02

Caravana da Coca-Cola inicia roteiro natalino na Bahia por Coité; veja cidades e datas

Imagem - Professores da educação básica da rede pública podem ter adicional no salário; entenda
03

Professores da educação básica da rede pública podem ter adicional no salário; entenda

Imagem - Jerônimo Rodrigues faz o 22º pedido de empréstimo e total chega a R$ 26 bilhões
04

Jerônimo Rodrigues faz o 22º pedido de empréstimo e total chega a R$ 26 bilhões