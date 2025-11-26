Cena em que Viviane revela ser mulher trans choca Leonardo e movimenta as redes sociais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 26 de novembro de 2025 às 07:37
O capítulo de terça-feira (25) de Três Graças desencadeou uma verdadeira onda de comentários nas redes sociais. A cena em que Viviane, personagem de Gabriela Loran, decide contar a Leonardo (Pedro Novaes) que é uma mulher trans foi um dos momentos mais fortes da novela das nove, e provocou reações divididas dentro e fora da trama.
A sequência começa quando Leonardo tenta beijar Viviane. Sensível à aproximação, ela escolhe revelar sua identidade de gênero antes que a relação avance. A reação dele, porém, é imediata e extremamente agressiva. Surpreso e descontrolado, o herdeiro dispara comentários transfóbicos contra a farmacêutica.
“Você está me dizendo que você é homem?”, dispara Leonardo, em choque. Viviane, com firmeza, devolve: “Quando você olha pra mim, é um homem que você vê?”. Mesmo diante da resposta, o rapaz continua: “Você me enganou esse tempo todo? Qual o seu nome verdadeiro? Miguel? Pedro?”. Em seguida, ele foge transtornado, pega o carro sem rumo e acaba se envolvendo em uma briga de bar que termina com ele espancado.
Três Graças: Viviane e Paulinho
Nas redes sociais, o público não perdoou a postura do personagem. “Vai ser sacanagem se a Vivi terminar a novela com esse bostinha do Leonardo”, escreveu uma telespectadora no X. “Leonardo transtornado, bicho”, reforçou outra. Houve até quem brincasse com intensidade: “Leonardo Ferrette tá jurado de morte aqui na minha casa”.
Ao mesmo tempo, o público destacou o peso dramático da cena e celebrou a atuação dos intérpretes. “Pedro Novaes e Gabriela Loran artistas!”, escreveu um internauta. “Gabriela Loran está arrebentando. Hoje foi show”, comentou outro. “Com esse papel ela vai voar. Que trabalho incrível”, elogiou um fã da novela.
A sequência se tornou um dos assuntos mais comentados da noite e reforçou o debate sobre transfobia e representatividade, temas essenciais que Três Graças tem colocado em pauta de maneira crescente.