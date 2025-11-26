VÍDEO

Luiza Possi faz desabafo após prisão de Bolsonaro e causa revolta

Cantora publicou um vídeo sobre as injustiças do mundo que foi associado à prisão do ex-presidente

Elis Freire

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 19:13

Luiza Possi faz desabafo após prisão de Bolsonaro Crédito: Reprodução

A cantora Luiza Possi causou revolta na internet nesta quarta-feira (26) ao publicar um desabafo sobre injustiça e fé que foi associado à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre pena de 27 anos e 3 meses após o fim do seu julgamento. Luiza refletiu sobre o momento político, argumentando que ele está repleto de "medo", "desespero" e "pessoas agindo como reis".

Falando de Deus e da Bíblia como a salvação, a artista citou mártires que sofreram na Terra, mas que tiveram recompensas divinas. "A gente está vivendo uma série de coisas que são mito injustas e dão medo, desespero, falta de ar, claustrofobia. Estamos presos aqui à mercê do poder dos outros, à mercê da vontade dos outros. A única coisa que realmente me dá forças para continuar é a Bíblia. Lá estão as pessoas que mais sofreram injustamente, mas depois foram recompensadas", começou desabafando, através de vídeo publicado no seu perfil do Instagram.

No vídeo, ela ressaltou o poder de Deus diante das injustiças. Luiza disse que o período que o mundo está enfrentando é assustador, mas que “em nome de Jesus”, o livramento virá acompanhado da chamada “dupla honra”. "Aqueles que crêem que tem mais poder que Deus podem até ocupar altos cargos, mas pela força que tem no Nosso Criador, assim como subiram desceram", escreveu na legenda.

Discussão entre os fãs

Associada por internautas à decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Morais pela execução da pena de Bolsonaro nesta terça (25), a fala foi criticadas por inúmeras pessoas. A onda de críticas destacou a necessidade de se cumprir pelos crimes cometidos e o respeito às leis.

"Que triste saber que ela pensa dessa forma, como se o que está acontecendo agora com o ex-presidente não fosse reflexo de todo mal que ele plantou ao longo dos anos", escreveu um. "Querida irmã, Deus NÃO compactua com crimes e criminosos", destacou outra. "Não estou perdendo NADA. Nunca a admirei como artista...", afirmou um terceiro.