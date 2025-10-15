Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Luiza Possi detona reality da Globo e revela bastidores chocantes: 'Um terror'

Cantora falou sobre os perrengues que enfrentou com fantasia de 35 kg

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 10:09

Luiza Possi
Luiza Possi Crédito: Reprodução/TV Globo

A cantora Luiza Possi abriu o jogo sobre sua participação no "The Masked Singer Brasil", da Globo, em 2024. A artista revelou diversos perrengues que passou ao longo do reality show, principalmente envolvendo sua fantasia, que pesava 35 kg. Ela chegou até a semifinal da quarta temporada da atração.

Luiza falou que teve problemas para respirar, claustrofobia, dificuldades para enxergar e até precisou raspar uma parte do cabelo por causa do figurino. No programa, o objetivo era que os jurados conseguissem descobrir quem estava por trás do disfarce e, por causa disso, os famosos usavam uma fantasia elaborada para se apresentar. A cantora representava a 'MC Porquinha'.

Luiza Possi no The Masked Singer Brasil

Luiza Possi no The Masked Singer Brasil por Reprodução/TV Globo
Luiza Possi no The Masked Singer Brasil por Reprodução/TV Globo
Luiza Possi no The Masked Singer Brasil por Reprodução/TV Globo
Luiza Possi no The Masked Singer Brasil por Reprodução/TV Globo
Luiza Possi no The Masked Singer Brasil por Maurício Fidalgo/Globo
Luiza Possi no The Masked Singer Brasil por Maurício Fidalgo/Globo
1 de 6
Luiza Possi no The Masked Singer Brasil por Reprodução/TV Globo

Após ser perguntada por Cissa Guimarães sobre o assunto, durante entrevista ao Sem Censura da última terça-feira (14), a artista brincou: "Minha psiquiatra mandou eu mentir". Em seguida, completou: "Que terror".

"A roupa pesava 35 kg e a cabeça era uma claustrofobia absurda e a ventoinha pegou no meu cabelo e eu tive que raspar o ‘cocuruto’ , porque tinha uma moeda que entrava e saia pela minha cabeça", falou.

Luiza também assumiu que sentia 'raiva' de alguns comentários dos jurados. "O júri falava 'você não sabe para onde está indo'. Vontade de esmagar aquele júri. Até fralda colocaram em mim para não ter que tirar a fantasia, mas o xixi não sai. E você só aparece no dia que sai".

O campeão daquela temporada foi Silvero Pereira, que usava uma fantasia de bode. Já as outras finalistas, Ludmillah Anjos e Evelyn Castro, estavam por trás dos figurinos de preguiça e sereia, respectivamente.

Leia mais

Imagem - Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil

Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil

Imagem - BBB26: Globo revela data de estreia e nova regra que vai virar o jogo de cabeça pra baixo

BBB26: Globo revela data de estreia e nova regra que vai virar o jogo de cabeça pra baixo

Imagem - Fátima entrega filho recém-nascido a Raquel em ‘Vale Tudo’; veja foto

Fátima entrega filho recém-nascido a Raquel em ‘Vale Tudo’; veja foto

Tags:

tv Globo Tv Globo Televisão Reality Show Reality Luiza Possi no the Masked Singer Brasil Luiza Possi the Masked Singer Brasil

Mais recentes

Imagem - Sorte em dobro: um signo pode ter ganhos financeiros ainda nesta quarta-feira (15)

Sorte em dobro: um signo pode ter ganhos financeiros ainda nesta quarta-feira (15)
Imagem - Mulher flagrada com padre em casa paroquial atuava como auxiliar da igreja

Mulher flagrada com padre em casa paroquial atuava como auxiliar da igreja
Imagem - Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate

Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate

MAIS LIDAS

Imagem - Áudio vazado mostra padre tentando se explicar após flagra com noiva de fiel: 'Foi só um banho'
01

Áudio vazado mostra padre tentando se explicar após flagra com noiva de fiel: 'Foi só um banho'

Imagem - Instituto Federal abre vagas com salários de até R$ 8,3 mil e auxílio de R$ 1 mil
02

Instituto Federal abre vagas com salários de até R$ 8,3 mil e auxílio de R$ 1 mil

Imagem - Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos
03

Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos

Imagem - Aprenda a maneira mais fácil de evitar que as perigosas aranhas marrons entrem na sua casa
04

Aprenda a maneira mais fácil de evitar que as perigosas aranhas marrons entrem na sua casa