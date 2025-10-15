PRECISOU ATÉ RASPAR O CABELO

Luiza Possi detona reality da Globo e revela bastidores chocantes: 'Um terror'

Cantora falou sobre os perrengues que enfrentou com fantasia de 35 kg

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 10:09

Luiza Possi Crédito: Reprodução/TV Globo

A cantora Luiza Possi abriu o jogo sobre sua participação no "The Masked Singer Brasil", da Globo, em 2024. A artista revelou diversos perrengues que passou ao longo do reality show, principalmente envolvendo sua fantasia, que pesava 35 kg. Ela chegou até a semifinal da quarta temporada da atração.

Luiza falou que teve problemas para respirar, claustrofobia, dificuldades para enxergar e até precisou raspar uma parte do cabelo por causa do figurino. No programa, o objetivo era que os jurados conseguissem descobrir quem estava por trás do disfarce e, por causa disso, os famosos usavam uma fantasia elaborada para se apresentar. A cantora representava a 'MC Porquinha'.

Luiza Possi no The Masked Singer Brasil 1 de 6

Após ser perguntada por Cissa Guimarães sobre o assunto, durante entrevista ao Sem Censura da última terça-feira (14), a artista brincou: "Minha psiquiatra mandou eu mentir". Em seguida, completou: "Que terror".

"A roupa pesava 35 kg e a cabeça era uma claustrofobia absurda e a ventoinha pegou no meu cabelo e eu tive que raspar o ‘cocuruto’ , porque tinha uma moeda que entrava e saia pela minha cabeça", falou.

Luiza também assumiu que sentia 'raiva' de alguns comentários dos jurados. "O júri falava 'você não sabe para onde está indo'. Vontade de esmagar aquele júri. Até fralda colocaram em mim para não ter que tirar a fantasia, mas o xixi não sai. E você só aparece no dia que sai".

O campeão daquela temporada foi Silvero Pereira, que usava uma fantasia de bode. Já as outras finalistas, Ludmillah Anjos e Evelyn Castro, estavam por trás dos figurinos de preguiça e sereia, respectivamente.