Quanto vai custar anunciar no novo programa de Eliana que vai substituir o 'Domingão com Huck'

Atração estreia em março com foco em emoção, música e interação familiar

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 07:41

Eliana assume as tardes de domingo na Globo com novo programa e cotas milionárias de patrocínio
Eliana assume as tardes de domingo na Globo com novo programa Crédito: Angélica Goudinho/TV Globo

A Globo anunciou oficialmente o retorno de Eliana às tardes de domingo. A apresentadora comandará o programa Em Família com Eliana, que estreia em 15 de março de 2026, ocupando o horário da primeira parte do Domingão com Huck. O anúncio foi feito durante o Upfront Globo 2026, evento voltado ao mercado publicitário.

A nova atração terá 36 episódios ao longo de nove meses e promete reunir emoção, música e boas histórias em um formato leve e familiar. Segundo dados comerciais apresentados pela emissora, anunciar nos intervalos do programa custará R$ 35,8 milhões na cota nacional e R$ 1,49 milhão na cota local, por praça de exibição.

Entre os quadros confirmados estão “Sofá do Canto” e “Histórias da Plateia”, que vai aproximar o público do palco e das marcas patrocinadoras. O formato ainda vai ganhar um reality musical derivado, o Minha Família Dá Show, com 12 episódios e final ao vivo, que buscará eleger a família mais talentosa do Brasil.

Com o lema “Famílias que emocionam, música que conecta, domingos que unem o Brasil”, o projeto reforça a aposta da Globo em conteúdos multiplataforma e voltados à convivência familiar, com desdobramentos no GNT, Globoplay e Gshow, incluindo campanhas digitais e bastidores exclusivos.

