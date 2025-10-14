TELEVISÃO

Perito criminal revela quem matou Odete Roitman - e não é nenhum dos cinco principais suspeitos

Especialista analisou a trajetória balística e cravou quem pode ser o autor do crime

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 10:26

Odete Roitman Crédito: Beatriz Damy/TV Globo

O perito criminal Eduardo Llanos analisou cenas de "Vale Tudo" e cravou quem matou a vilã Odete Roitman (Débora Bloch). Para o especialista - que trabalha no ramo há 30 anos e comanda a SECRIM - Sewell Criminalística, uma das principais empresas do segmento - há um personagem que se destaca dos demais graças à trajetória balística. E não é nenhum dos cinco principais suspeitos.

"Se nós analisarmos a trajetória balística, eu arrisco a falar que foi alguém de baixa estatura ou que se encontrava sentado em uma cadeira, ou mesmo em uma cadeira de rodas", afirmou, em entrevista à Splash, do UOL.

De acordo com Llanos, o autor do disparo estava sentado no momento em que cometeu o crime. Considerando que Leonardo (Guilherme Magon) é o único cadeirante entre os personagens, ele desponta como o principal suspeito na análise do perito.

Considerando a empunhadura perfeita da arma, a trajetória balística e a marca na parede, Maria de Fátima (Bella Campos) seria a mais provável entre os suspeitos na lista da autora Manuela Dias. A atriz Bella Campos tem 1m62, enquanto Débora Bloch mede 1m64.

Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Cesar (Cauã Reymond) são os mais altos entre os principais suspeitos. O primeiro tem cerca de 1m80, enquanto o viúvo de Odete mede 1m82. As outras duas na relação são Celina (Malu Galli), que tem 1m73, e Heleninha (Paola Oliveira), com 1m70.

Ainda segundo o perito, é possível que uma pessoa alta efetue o disparo de baixo para cima, como aponta a simulação da trajetória balística. Porém, não isso não estaria considerando a empunhadura perfeita, conforme sugere a cena que mostra a morte de Odete.

Eduardo Llanos ainda apontou duas inconsistências apresentadas nas cenas. A primeira é que os personagem não se preocuparam em disfarçar as digitais no momento em que estiveram no quarto de Odete Roitman. Desta forma, quem não cometeu o crime arriscou ser acusado injustamente por deixar material biológico no local.

O outro ponto apresentado pelo especialista envolve as câmeras de segurança que, normalmente, apresentam os horários. Isso facilitaria a identificação cronológica - e, portanto, seria mais fácil entender qual foi a ordem de pessoas que entraram no quarto e desvendar o crime.

"Se a primeira pessoa entrou para matar e foi embora sem executar, não existe lógica. Ou seja, precisa ser a primeira pessoa que entrou no local. Vai depender muito da escritora, tudo pode acontecer. Mas, na cabeça de um perito, isso é totalmente divergente", falou.

Por fim, Llanos cita a possibilidade de Odete ter forjado a própria morte. De acordo com ele, a região do corpo em que Odete foi atingida pode não ser fatal, conforme as condições do disparo. "Ela pode ter subornado autoridades e simplesmente sumido porque estava sendo ameaçada por muita gente. É o que eu faria", analisou.