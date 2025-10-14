Acesse sua conta
Perito criminal revela quem matou Odete Roitman - e não é nenhum dos cinco principais suspeitos

Especialista analisou a trajetória balística e cravou quem pode ser o autor do crime

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 10:26

Odete Roitman
Odete Roitman Crédito: Beatriz Damy/TV Globo

O perito criminal Eduardo Llanos analisou cenas de "Vale Tudo" e cravou quem matou a vilã Odete Roitman (Débora Bloch). Para o especialista - que trabalha no ramo há 30 anos e comanda a SECRIM - Sewell Criminalística, uma das principais empresas do segmento - há um personagem que se destaca dos demais graças à trajetória balística. E não é nenhum dos cinco principais suspeitos.

"Se nós analisarmos a trajetória balística, eu arrisco a falar que foi alguém de baixa estatura ou que se encontrava sentado em uma cadeira, ou mesmo em uma cadeira de rodas", afirmou, em entrevista à Splash, do UOL.

Morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo'

Morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo' por Reprodução
Morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo' por Reprodução
Morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo' por Reprodução
Morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo' por Reprodução
Morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo' por Reprodução
Morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo' por Reprodução
Odete Roitman por Beatriz Damy/TV Globo
Odete Roitman por Beatriz Damy/TV Globo
Odete Roitman por Beatriz Damy/TV Globo
1 de 9
Morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo' por Reprodução

De acordo com Llanos, o autor do disparo estava sentado no momento em que cometeu o crime. Considerando que Leonardo (Guilherme Magon) é o único cadeirante entre os personagens, ele desponta como o principal suspeito na análise do perito. 

Considerando a empunhadura perfeita da arma, a trajetória balística e a marca na parede, Maria de Fátima (Bella Campos) seria a mais provável entre os suspeitos na lista da autora Manuela Dias. A atriz Bella Campos tem 1m62, enquanto Débora Bloch mede 1m64.

Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Cesar (Cauã Reymond) são os mais altos entre os principais suspeitos. O primeiro tem cerca de 1m80, enquanto o viúvo de Odete mede 1m82. As outras duas na relação são Celina (Malu Galli), que tem 1m73, e Heleninha (Paola Oliveira), com 1m70.

5 principais suspeitos da morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo'

Odete Roitman pode forjar a propria morte em "Vale Tudo" por Repprodução/TV Globo
Em entrevista ao Fantástico, a autora Manuela Dias abriu o jogo sobre o mistério e revelou quem são os cinco principais suspeitos por Reprodução/TV Globo
1 - César (Cauã Reymond): marido da ricaça, descobriu que herdaria metade dos bens caso ela morresse e chegou a comentar isso com o amigo Olavo por Reprodução/TV Globo
2 - Celina (Malu Galli): irmã de Odete, foi alvo de humilhações durante anos e ainda descobriu que a vilã escondeu o paradeiro de Leonardo por Marcos Serra Lima/TV Globo
3 - Heleninha (Paolla Oliveira): filha de Odete, carrega a dor de ter sido culpada pela morte do irmão gêmeo por Reprodução/Globo
Filho de Odete, Leonardo (Guilherme Magon), não morreu, mas sim foi escondido pela mãe em uma cadeira de rodas após um acidente que ela causou por Reprodução
4 - Marco Aurélio (Alexandre Nero): ameaçou matar a empresária após saber que ela descobriu um roubo cometido por ele. Ambos já tiveram embates fatais por Reprodução
5 - Maria de Fátima (Bella Campos): chegou a ser apontada como suspeita, mas a dramaturgia da Globo descartou a possibilidade de ela ser a assassina por Reprodução/TV Globo
Beatriz Segall viveu a marcante Odete Roitman em Vale Tudo (1988) por Reprodução/TV Globo
1 de 9
Odete Roitman pode forjar a propria morte em "Vale Tudo" por Repprodução/TV Globo

Ainda segundo o perito, é possível que uma pessoa alta efetue o disparo de baixo para cima, como aponta a simulação da trajetória balística. Porém, não isso não estaria considerando a empunhadura perfeita, conforme sugere a cena que mostra a morte de Odete.

Eduardo Llanos ainda apontou duas inconsistências apresentadas nas cenas. A primeira é que os personagem não se preocuparam em disfarçar as digitais no momento em que estiveram no quarto de Odete Roitman. Desta forma, quem não cometeu o crime arriscou ser acusado injustamente por deixar material biológico no local.

O outro ponto apresentado pelo especialista envolve as câmeras de segurança que, normalmente, apresentam os horários. Isso facilitaria a identificação cronológica - e, portanto, seria mais fácil entender qual foi a ordem de pessoas que entraram no quarto e desvendar o crime.

"Se a primeira pessoa entrou para matar e foi embora sem executar, não existe lógica. Ou seja, precisa ser a primeira pessoa que entrou no local. Vai depender muito da escritora, tudo pode acontecer. Mas, na cabeça de um perito, isso é totalmente divergente", falou.

Por fim, Llanos cita a possibilidade de Odete ter forjado a própria morte. De acordo com ele, a região do corpo em que Odete foi atingida pode não ser fatal, conforme as condições do disparo. "Ela pode ter subornado autoridades e simplesmente sumido porque estava sendo ameaçada por muita gente. É o que eu faria", analisou.

"São muitas divergências em relação a uma cena de crime real. Acredito que todo trabalho televisivo tem que ser estudado ou ter acompanhamento de uma pessoa que realmente trabalha na área da perícia para não cometer tantos erros", finalizou.

Tags:

Tv Vale Tudo Mortes em Vale Tudo Odete Roitman Morte de Odete Roitman Odete Roitmann Televisão Quem Matou Odete Roitman

