Fiuk se revolta com vizinhos, divulga vídeos e aciona seguranças: 'Inacreditável'

Cantor desabafou sobre pessoas invadindo sua residência: 'Isso não é correto'

  Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 09:43

Fiuk
Fiuk Crédito: Reprodução/Instagram

Fiuk usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre seus vizinhos. Segundo o cantor, sua mansão em Alphaville, um bairro nobre localizado em Santana de Parnaíba, na Zona Oeste de São Paulo, tem sido frequentemente "invadida" por desconhecidos. Ele relatou que teve que instalar uma barreira em frente à sua garagem para impedir a entrada das pessoas na propriedade.

"É inacreditável, precisei colocar uma pequena cerca para que as pessoas não entrem na garagem. Fico muito feliz com o carinho, mas não dentro de casa. Sou muito receptivo em qualquer lugar, mas em casa não é permitido", afirmou o cantor, visivelmente irritado, em postagem na última segunda-feira (13).

Fiuk reclama de vizinhos

Fiuk reclamou da importunação de vizinhos por Reprodução/Instagram

"Quando me encontrar na rua, em qualquer lugar, eu tô pra vocês, mas EM CASA eu não vou receber ninguém. Estão invadindo aqui já, fazem tudo na 'brincadeira', ficam jogando bola na garagem, pegando no meu carro, soltando cachorro grande de coleira e vindo buscar, família se reúne e fica gritando meu nome... doideira e isso não é legal! Amo vocês, mas já avisei os seguranças, ok?", completou o filho de Fábio Jr.

Fiuk também compartilhou, nos Stories do Instagram, alguns vídeos feitos pelas câmeras de segurança da casa. Nas imagens, é possível ver crianças brincando em frente à garagem, um animal de estimação entrando na propriedade e pessoas gritando o nome dele em frente ao imóvel.

Fiuk

Fiuk por Reprodução/Instagram

"Isso foi só ontem. Vocês acham que é brincadeira... mas isso não tem nenhuma graça e é errado. Estou gravando tudo, porque estou achando bem sem noção. Gente, isso é uma casa, não é a praça do condomínio... eu nunca pisei na casa de ninguém sem ser convidado e autorizado... então, por favor, não façam mais isso", finalizou o cantor.

