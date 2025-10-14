Acesse sua conta
Reviravolta em 'Vale Tudo': pistas apontam um único culpado pela morte de Odete Roitman

Sequência das câmeras de segurança aponta que apenas um personagem pode ter de fato matado a vilã

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 08:17

Análise das câmeras deixa César como único possível assassino de Odete Roitman
Análise das câmeras deixa César como único possível assassino de Odete Roitman Crédito: Reprodução/TV Globo

O mistério sobre quem matou Odete Roitman (Debora Bloch) em Vale Tudo parece ter ganhado um novo rumo. Uma análise cuidadosa das cenas exibidas na novela mostra que, se a cronologia apresentada pelos investigadores estiver correta, o assassino só pode ser César (Cauã Reymond).

Nas imagens mostradas durante o inquérito, o inspetor organiza os vídeos de segurança em ordem temporal e revela que César é o único personagem a entrar no quarto com uma chave. Antes dele, Marco Aurélio (Alexandre Nero) aparece nas gravações, mas sem acesso direto ao cômodo, o que indica que Odete ainda estava viva e foi quem abriu a porta para ele. Nenhuma outra pessoa é vista saindo do local antes do crime.

A única forma de livrar César seria recorrer a explicações pouco convincentes, como manipulação das câmeras ou erro proposital dos investigadores. Ainda assim, a fala enigmática do personagem, “a gente precisa se livrar desse flagrante”, reforça as suspeitas, já que ele demonstra preocupação com a arma usada no assassinato.

César Ribeiro

César Ribeiro por DIvulgação
César Ribeiro por Divulgação
César Ribeiro por Divulgação
César Ribeiro e Fátima Acioli por Divulgação
César Ribeiro e Fátima Acioli por Divulgação
César Ribeiro e Odete Roitman por Divulgação
1 de 6
César Ribeiro por DIvulgação

Outros detalhes técnicos também alimentam a confusão. Marco Aurélio chegou a montar uma pistola com silenciador, mas a arma usada no crime não tinha o acessório, pois o disparo foi ouvido. Maria de Fátima (Bella Campos), por sua vez, atira o revólver no mar, eliminando a chance de um exame balístico que pudesse inocentá-la.

Diante de tantas contradições, a novela parece presa à própria lógica narrativa. Se seguir o que foi exibido, César é o culpado. Qualquer desfecho diferente exigirá uma reviravolta de bastidor difícil de justificar, a menos que Manuela Dias decida surpreender o público com um “golpe de roteiro” capaz até de trazer Odete de volta dos mortos.

Tags:

Vale Tudo César Ribeiro Celina

