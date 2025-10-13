PROGRAMA NOVO!

Eliana confirma estreia aos domingos no lugar de Luciano Huck

Eliana apresentará programa nas tarde de domingo da Globo, antes do futebol

Felipe Sena

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 16:21

Eliana ganha novo programa na Globo Crédito: Reprodução | Instagram

Nesta segunda-feira (13), estreia ao vivo o Upfront Globo 2026, um evento que vai anunciar a nova grade de programação da emissora, e dentre as principais mudanças que chamou atenção do público está a substituição da primeira parte do programa do Domingão com Huck por um programa apresentado por Eliana, que vai comandar as tardes de domingo. A transmissão do evento acontece nesta segunda, às 20h da noite, através do portal Globo Ads, ecossistema de soluções de publicidade da Globo.

Em um vídeo publicado no perfil do Globo Ads, a apresentadora anunciou a chegada de seu novo programa. “O meu programa está chegando nas telas dos domingos da Globo para nossa alegria, vai ser incrível. Nos veremos todo final de semana. Eu estou tão ansiosa, estou tão feliz”, disse Eliana no vídeo.

A apresentadora ainda destacou os detalhes que serão abordados durante o evento. “Hoje é o dia em que vamos apresentar ao mercado as novidades na nossa programação e as oportunidades para as marcas marcarem com a gente”, disse se referindo ao slogan “Marca como Marca”, lançamento do grupo Globo.

O Globo Ads permite que anunciantes, desde grandes empresas até pequenos e médios negócios, possam comprar espaços publicitários em diversas plataformas, como a TV aberta, o portal e o streaming.

Novo programa de Eliana

De acordo com a imprensa especializada, Eliana deve deixar o Saia Justa para apresentar um programa semanal aos domingo, no horário em que hoje é exibida a primeira parte do “Domingão com Huck”, antes do futebol.