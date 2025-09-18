Eliana pode assumir apresentação do BBB após gravação de piloto na Globo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 18 de setembro de 2025 às 06:57
A Globo estuda mudanças no comando do Big Brother Brasil e testou Eliana como possível apresentadora do reality. Segundo informações da jornalista Carla Bittencourt, do Portal Léo Dias, a comunicadora aceitou gravar um piloto, o que a coloca entre as opções para substituir Tadeu Schmidt, que segue à frente da atração.
De acordo com Alessandro Lo-Bianco, do IG e do programa A Tarde é Sua, Eliana integra uma lista com três nomes femininos sugeridos por pesquisa encomendada pela emissora, Ivete Sangalo e Ana Clara também foram cogitadas. Ivete recusou o convite, enquanto Eliana se mostrou empolgada com a possibilidade. Apesar das especulações, a Globo afirma estar satisfeita com Schmidt no reality.
Os programas apresentados por Eliana
Paralelamente, Eliana já tem confirmado um novo projeto aos domingos em 2026. A emissora trabalha na compra de um formato estrangeiro para o programa, que terá número limitado de episódios, sem plateia e no estilo de The Masked Singer Brasil. A atração deve ocupar a faixa das 13h45 às 16h, substituindo parte do Domingão com Huck.