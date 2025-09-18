Acesse sua conta
Eliana pode assumir apresentação do BBB após gravação de piloto na Globo

Apresentadora foi testada para o reality e aparece como possível sucessora de Tadeu Schmidt

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 06:57

Eliana prepara estreia na Globo com programa sem auditório e formato fechado
Eliana prepara estreia na Globo com programa sem auditório e formato fechado Crédito: Reprodução/Instagram

A Globo estuda mudanças no comando do Big Brother Brasil e testou Eliana como possível apresentadora do reality. Segundo informações da jornalista Carla Bittencourt, do Portal Léo Dias, a comunicadora aceitou gravar um piloto, o que a coloca entre as opções para substituir Tadeu Schmidt, que segue à frente da atração.

De acordo com Alessandro Lo-Bianco, do IG e do programa A Tarde é Sua, Eliana integra uma lista com três nomes femininos sugeridos por pesquisa encomendada pela emissora, Ivete Sangalo e Ana Clara também foram cogitadas. Ivete recusou o convite, enquanto Eliana se mostrou empolgada com a possibilidade. Apesar das especulações, a Globo afirma estar satisfeita com Schmidt no reality.

Os programas apresentados por Eliana

Festolândia (SBT, 1991) - Foi o primeiro programa de Eliana na TV, com apenas 18 anos, substituindo a apresentadora Mariane. O programa infantil teve curta duração, mas marcou o início de sua carreira. por Reprodução
Sessão Desenho (SBT, 1991–1993) - Após o fim do Festolândia, Eliana passou a apresentar blocos de desenhos animados, criando vínculo com o público infantil. por Reprodução
Bom Dia & Cia (SBT, 1993–1997) - Programa matinal que misturava desenhos, brincadeiras e participação por telefone, consolidando Eliana como uma das principais apresentadoras infantis da época. por Reprodução
Eliana & Cia (SBT, 1997–1998) - Evolução do "Bom Dia & Cia", com mais quadros ao vivo e cenário colorido, reforçando a presença de Eliana no segmento infantil. por Reprodução
Eliana & Alegria (Record, 1998–2003) -Programa infantil na Record TV, onde Eliana interagia com personagens e crianças, mantendo sua popularidade entre o público jovem. por Reprodução
Eliana no Parque (Record, 2003–2004) - Game show voltado para o público infanto-juvenil, exibido aos domingos, com atividades e competições ao ar livre. por Reprodução
Tudo é Possível (2005–2009) - Eliana apresentou o dominical da Record TV, que unia música, competições e entrevistas, marcando sua fase antes do retorno ao SBT. por Reprodução
Programa Eliana (SBT, 2005–2024) - Retorno de Eliana ao SBT com um programa de auditório, com plateia e diversos quadros, consolidando sua posição como uma das principais apresentadoras dominicais. por Reprodução
The Masked Singer Brasil (Globo, 2024) - Apresentadora da quinta temporada do reality show de cantores mascarados, exibido pela TV Globo. por Reprodução
Saia Justa (GNT, 2024–presente) - Participação como apresentadora no talk show do canal GNT, substituindo Astrid Fontenelle e dividindo o sofá com outras apresentadoras. por Reprodução
Paralelamente, Eliana já tem confirmado um novo projeto aos domingos em 2026. A emissora trabalha na compra de um formato estrangeiro para o programa, que terá número limitado de episódios, sem plateia e no estilo de The Masked Singer Brasil. A atração deve ocupar a faixa das 13h45 às 16h, substituindo parte do Domingão com Huck.

