A um mês do fim, Globo descarta roteiro de Manuela Dias e veta Fátima como assassina em ‘Vale Tudo’

Heider Sacramento
Publicado em 18 de setembro de 2025 às 06:32
A Globo decidiu poupar Maria de Fátima, vivida por Bella Campos, de um desfecho polêmico no remake de Vale Tudo. A emissora vetou a possibilidade de a personagem ser a assassina de Odete Roitman (Débora Bloch) e não chegou a gravar essa versão da cena. A informação foi publicada na coluna Outro Canal, de Gabriel Vaquer, na Folha de S.Paulo.
O roteiro alternativo chegou a ser escrito por Manuela Dias, mas acabou descartado pelo diretor Paulo Silvestrini e pelo chefe de teledramaturgia da Globo, José Luiz Villamarim. O carinho do público com a personagem de Bella Campos pesou na escolha de manter um final mais positivo.
Signos dos personagens de Vale Tudo
Na versão original de 1988, Fátima, então interpretada por Gloria Pires, se casava com um príncipe e vivia um trisal com César (Carlos Alberto Riccelli). Já na nova adaptação, César (Cauã Reymond) será um dos principais suspeitos da morte de Odete, ao lado de Celina (Malu Galli).