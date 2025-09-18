Acesse sua conta
A um mês do fim, Globo descarta roteiro de Manuela Dias e veta Fátima como assassina em 'Vale Tudo'

Boa repercussão da personagem de Bella Campos levou a emissora a mudar o rumo da trama

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 06:32

Odete Roitman (Debora Bloch) e Maria de Fátima (Bella Campos)
Odete Roitman (Debora Bloch) e Maria de Fátima (Bella Campos) Crédito: Angélica Goudinho/Globo

A Globo decidiu poupar Maria de Fátima, vivida por Bella Campos, de um desfecho polêmico no remake de Vale Tudo. A emissora vetou a possibilidade de a personagem ser a assassina de Odete Roitman (Débora Bloch) e não chegou a gravar essa versão da cena. A informação foi publicada na coluna Outro Canal, de Gabriel Vaquer, na Folha de S.Paulo.

O roteiro alternativo chegou a ser escrito por Manuela Dias, mas acabou descartado pelo diretor Paulo Silvestrini e pelo chefe de teledramaturgia da Globo, José Luiz Villamarim. O carinho do público com a personagem de Bella Campos pesou na escolha de manter um final mais positivo.

Na versão original de 1988, Fátima, então interpretada por Gloria Pires, se casava com um príncipe e vivia um trisal com César (Carlos Alberto Riccelli). Já na nova adaptação, César (Cauã Reymond) será um dos principais suspeitos da morte de Odete, ao lado de Celina (Malu Galli).

